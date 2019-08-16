《日入而息》國泰何杲辭任，港次季ＧＤＰ放緩至０﹒５％

《今天重點》﹡國泰（００２９３）何杲辭任行政總裁並由鄧健榮接任，林紹波接替盧家培

；國泰何杲稱對過往數星期經歷的挑戰，理應承擔責任

﹡政府表示第二季經濟按年增速減慢至０﹒５％；政府調高今年整體通脹率預

測至２﹒６％；政府料本季經濟按季負增長，「派糖」減部分經濟風險

﹡恆指季檢成份股沒有變動，吉利及復星等５股納入國指

﹡港交所（３８８）就優化證券市場開市前時段及市場波動調節機制諮詢市場

意見



《即日市況》﹡地產股續升港股收２５７３４漲２３８點逼近十天線，成交９１５億



《深滬股市》﹡滬綜指尾盤升幅收窄至０﹒３％，全周彈１﹒８％



《美元匯價》﹡美匯有機會再上試９８﹒９５的前期高位；歐元最新報１﹒１０７４╱

７８，日圓最新報１０６﹒３６╱３７



《公司業績》﹡冠捷（００９０３）中期虧轉盈２６８２萬美元，不派息

﹡華潤啤酒（００２９１）半年賺１８﹒７億元人民幣，升２４％，息１２分

﹡蘭州牧場（０１５３３）中期淨利微升１％至２６７０萬元，不派息

﹡京信通信（０２３４２）半年純利升２﹒９１倍，息１仙

﹡億達（０３６３９）半年盈利約３億元人民幣，跌逾３５％，不派息

﹡中銀航空租賃（０２５８８）半年賺３﹒２億美元，升約８％，息

１３﹒８８美仙

﹡百勤油服（０２１７８）中期虧轉盈賺近８０１萬元，不派息

﹡阿里巴巴首財季盈利增１４５％至２１２﹒５億元人民幣

﹡京信通信（０２３４２）重新派息，指集團有盈利及有足夠現金流會維持派

息政策

﹡國太平（００９６６）附屬首七月保費收入升１０﹒４％

﹡親親食品（０１５８３）中期多賺３４％，不派息

﹡科聯系統（０００４６）中期純利按年跌近５％，中期息９仙



《公司資訊》﹡國泰（００２９３）何杲辭任行政總裁並由鄧健榮接任，林紹波接替盧家培

﹡報道指阿里巴巴押後港上市計劃，阿里不予置評

﹡上海實業環境（００８０７）成立子公司從事投資控股業務

﹡山東高速金融（００４１２）購內地科技園房產商３０００萬美元票據年息

７﹒９５％

﹡平保（０２３１８）分拆科技公司上巿無壓力，會在適當時間進行；匯控派

息穩健可觀，對管理層熟悉及充分信任

﹡勝利證券（０８５４０）收購本港保險經紀服務商，涉資４８０萬元

﹡森信（００７３１）旗下快速消費品業務與鼎爺合作推出全新品牌「鼎級生

活」

﹡陽光油砂（０２０１２）發１億股抵償應付款

﹡新創建（００６５９）澄清與內地網上社交平台及主辦方無關連，保留採取

法律行動

﹡億仕登（０１６５６）成立新附屬，從事電器元件及設備進出口

﹡潤利海事（０２６８２）購香港船舶營運商５１％股份涉３４５０萬元



《國企紅籌》﹡中交建集團擬投標巴拉那河疏浚工程，加強阿根廷貿易

﹡潤啤（００２９１）雪花下半年不會加價，不評論會否罷搭國泰



《中國要聞》﹡中電信表示明年年底５Ｇ手機會降到２０００元人民幣以內

﹡深圳福田將率先打造５Ｇ應用示範區

﹡重慶農商行擬發Ａ股過會，將成首家Ａ＋Ｈ農商行

﹡《財富》１００家增長最快公司：陌陌微博等上榜

﹡一汽集團與德國巴斯夫集團達成紅旗平台戰略合作

﹡第一批國產人造肉亮相阿里食堂，９月淘寶造物節上架

﹡８００億逆回購利率持平，全周全口徑投放３１７０億

﹡任正非稱相信英國不會排除華為參與當地５Ｇ網絡建設

﹡特朗普稱已安排好與習近平通話，料貿易戰不會長久；特朗普為經濟及貿易

政策辯護，憂經濟下行影響連任

﹡發改委表示７月審批核准固定資產投資７０５億元；三方面推動企業部門結

構性去槓桿；抓緊出台促進城鄉居民收入合理增長行動方案；物價不具備全

面大幅上漲基礎；推動電力交易機構獨立規範運行；部分房企境外過度發債

，需規範管理防風險；對公共信用綜合評價結果按行業領域分解；發改委赴

海口、三亞等地調研國際旅遊消費中心建設

﹡中國銀行上海自貿區新片區分行揭牌

﹡長城控股華東總部基地落戶上海嘉定

﹡專家指臨港新片區冀發展高端產業，避免產業空心化

﹡中證監對２宗案作行政處罰，涉金元證券等；對康美藥業６名當事人採取證

券市場禁入措施；中證監就公開募集證券投資資金側袋機制指引徵意見

﹡人行表示７月滬深兩市日均交易環比降逾１４％和１２％

﹡外匯局表示二季度境外投資者對境內投資淨流入逾百億

﹡財政部表示首７月全國一般公共預算收入同比增長３％

﹡海航３億美元債下周一到期，傳海南省十億人幣解困

﹡ 匯頂科技擬１﹒６５億美元現金收購恩智浦ＶＡＳ業務

﹡精功科技表示母企流動性困難，近１４億元人民幣超短融違約



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１０４２０﹒８９點



《其他消息》﹡工總歡迎政府接納協助企業紓困建議

﹡香港中小型企業總商會歡迎政府推紓困措施

﹡政府表示第二季經濟按年增速減慢至０﹒５％；政府調高今年整體通脹率預

測至２﹒６％

﹡梁仲賢獲委任為證監會市場監察部執行董事；證監會歡迎梁仲賢獲委任為市

場監察部執行董事

﹡６月住宅售價高出高峰１２８％，置業購買力為７３％

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒１１％，連跌三周調整訊號浮現

﹡俊張楚然料下周五截標屯門住宅地估值１﹒９７億元

﹡深股通額度全日用２﹒５４億元，外資結束兩日淨流入；滬股通額度全日流

走１﹒０３億元，陸股通流出逾兩億



《修例風暴》﹡草案列憲報索引，政府重申修例工作已完全停止

﹡李嘉誠稱以愛之義止息怒憤，對一國兩制以謙和而珍之

﹡李澤楷旗下盈拓富衛登廣告：反對暴力恢復理性討論

﹡長和證實李嘉誠報章刊登「黃台之瓜，何堪再摘」廣告

﹡教協表示中學生判斷能力參差，不適合推動集體罷課

﹡港鐵表示本周每晚以水及肥皂液在葵芳及太古站深層清潔

﹡集會及遊行上訴委員會傍晚就紅土遊行及民陣遊行聆訊

﹡調查指九成同學撐罷課；教育局表示會見辦學團體商對策

﹡ＡＸＡ安盛表示透過匯豐銷售旅保會按保單賠償機場癱瘓

﹡警方批野貓式示威妨礙日常生活，籲示威者行動前三思；警方澄清無女示威

者全裸被男警搜身，指控無事實根據；反對遊行因擔心活動被激進暴力份子

騎劫

﹡機管局實施進出管制安排，違反禁制令或構成藐視法庭

﹡國泰何杲稱對過往數星期經歷的挑戰，理應承擔責任

（ｚｚ）

