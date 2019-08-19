《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８８６．０１ 升 ３０６．６２點╱１．２０％
標普５００ ２８８８．６８ 升 ４１．０８點╱１．４４％
納斯達克 ７８９５．９９ 升 １２９．３８點╱１．６７％
倫敦富時１００ ７１１７．１５ 升 ５０．１４點╱０．７１％
法蘭克福ＤＡＸ １１５６２．７４ 升 １５０．０７點╱１．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３００．７９ 升 ６３．８６點╱１．２２％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．４４，歐元兌美元１．１０９２
19/08/2019 07:47
《日出而作》美債息反彈，德國擬推財政刺激政策，美股升逾１％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８８６．０１ 升 ３０６．６２點╱１．２０％
標普５００ ２８８８．６８ 升 ４１．０８點╱１．４４％
納斯達克 ７８９５．９９ 升 １２９．３８點╱１．６７％
倫敦富時１００ ７１１７．１５ 升 ５０．１４點╱０．７１％
法蘭克福ＤＡＸ １１５６２．７４ 升 １５０．０７點╱１．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３００．７９ 升 ６３．８６點╱１．２２％
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