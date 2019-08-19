【貿易開戰】特朗普：若香港出現「天安門式」鎮壓將損害貿易談判

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普警告中國，對香港的示威者進行「天安門式」

鎮壓，將損害兩國之間的貿易談判。

目前香港已經進行兩個多月的示威活動，周日約有至少１７０萬人參與和平集會。

特朗普表示：「為如果中國採取暴力，我的意思是另一個天安門廣場事件，我認為這將會很

難跟他們進行貿易談判。」（ｍｎ）（ｚｚ）

