《窩輪豪情－梁業豪》短期繼續升向量度升幅目標

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、消費品

製造業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為舜宇光學

（０２３８２）、美團點評（０３６９０）與華潤啤酒（００２９１），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首

選匯控（００００５）、中信股份（００２６７）與中國恆大（０３３３３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、消費品製造業與工業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤啤酒、美團點評與舜宇光

學，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線

圖利時應參考的股票，則宜首選俄鋁（００４８６）、萬洲國際（００２８８）與華潤電力

（００８３６）。

幾可肯定，即使港股短期新升浪仍未具條件正式展開，大市亦處於４－ｃ浪上升過程。如無

意外，本周港股可繼續升向量度升幅目標，直至目標到達為止。恆指期貨日線圖上，ＳＡＲ剛出

現了極點低位，代表今天（１９日）低位支持將甚具關鍵性。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

