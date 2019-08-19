【深圳先行】張智威：對大灣區經濟有利，深控、雅居樂現價可追入

《經濟通通訊社記者李皆穎１９日報道》正當本港社會出現政治運動之際，中央突然宣布支

持深圳建立「中國特色社會主義先行示範區」，本港投資者有無限解讀，對今日大市有正面支持

作用，深圳概念股普遍攀升。信誠聯席董事張智威對《經濟通通訊社》指出，中央在這個時候突

然宣布搞「先行示範區」，政治味道大於經濟，他對於深圳能否取代香港表示懷疑，因參考前海

目前情況，發展仍然需時。

張智威引述部分市場人士看法，他們認為深圳雖然有硬件配合，但軟件上仍難與香港比較，

包括完善的法治系統及言論自由，他以獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ為例，像他這號人物能

夠監察市場運作，揭露一些劣質上市公司，對投資者有保護作用。另外，資訊流通的問題亦惹來

關注，內地市場資訊封閉令股市風險因素增加。

但張智威認為，中央想藉深圳帶起粵港澳大灣區，縱使未必短期內取代本港，但對整個深圳

乃至大灣區的經濟有正面作用，因為中央強調「先行示範區」的發展重點以經濟為主，相關概念

股份在中短期都可以有一定程度炒作，他推介的股份包括珠海控股（００９０８）、粵運交通（

０３３９９）、深圳控股（００６０４）及深圳國際（００１５２），當中特別推薦深圳控股，

因為該公司在廣州、佛山有大量土地儲備，因此在整個大灣區概念股受惠，就算目前股價升逾一

成也可追入，因為可看中長線，目標價先看３﹒２元。

另外，在大灣區土地儲備中，雅居樂（０３３８３）擁有的數量最多，達１１００萬平方米

，加上目前市盈率只有逾４倍，現價追入也算「抵買」，目標價可看１３元。（ｚｚ）

