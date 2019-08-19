《小傳日記》政局陰霾似漸散，二萬七關仍可盼？

《小傳日記》自六月以嚟，遊行示威好似已經成為咗香江缸友喺週末嘅主要活動，而噚日雖

然風雨交加，但１７０萬個缸友仍然選擇行出嚟，某程度上反映民意相當強烈，而且氣氛仲相當

和平，暫時消除早排香江政局個種混沌緊張氣氛。加上花旗國魚缸上周五（１６日）跳起逾一巴

仙，以及神州噚晚突然宣布，話要將深圳打造成「神州特色社會主義先行示範區」，魚缸今日氣

氛一時火熱起嚟。

今朝魚缸以全日最低位開市，報２５９９４，高開２６０點，之後一班深圳大灣區概念股全

線落鑊，唔少中資股都有得搭順風車，推動魚缸升勢拾級而上。去到下晝仲一度最多彈起６２２

點，高見２６３５６，最終全日埋單升咗５５７點或超過兩巴仙，報２６２９１，收復二萬六關

兼破咗十天線（２５７９６）。主板成交９６６﹒３２億銀，較上星期五多近６巴仙。國貨重上

一萬關，跟升１４４點或逾１巴仙，報１０１０９點。

Ａ場走勢省鏡，上證收報２８８３點，升５９點或兩巴仙；深指收報９３２８點，漲２６８

點或近３巴仙。兩市合共成交５８１６億銀人仔，較上星期五大增三成半。

重磅藍戰士全線發威，大象（００００５）終於反彈，彈起近３巴仙，報５７﹒９５銀。生

發發（００３８８）跳起超過３巴仙，報２５２﹒８銀。友邦（０１２９９）走高近３巴仙，報

７８﹒２５銀。平保（０２３１８）就升咗約兩巴仙，報９０﹒６銀。建行（００９３９）就升

近１巴仙，報５﹒７７銀。神州移動（００９４１）就冇乜料到，彈起唔夠半巴仙，報

６６﹒２５銀。



＊舜宇掟個彎重上紅底關，５Ｇ股陪升中興最標青＊



舜宇（０２３８２）喺上星期二（１３日）公布嘅中期業績符合「孖屐」預期，連日都獲唔

少資金泊岸。大行高佬（高盛）就最新出咗份報告睇好舜宇，話佢最壞嘅情況已經過去，仲將佢

「他屐」由７０蚊調高超過一倍至１５０蚊，評級由「中性」升至「掃貨」，今日股價再下一城

重返「紅底」關，高見１０２蚊，埋單升咗近６巴仙，報１００﹒７銀。其他街坊都有唔少進帳

，比亞迪電子（００２８５）彈起超過半成，報１２﹒３６銀。丘鈦（０１４７８）彈起近半成

，報７﹒９銀。瑞聲（０２０１８）都跳起近４巴仙，報３７﹒３銀。

侵侵（特朗普）噚日接受訪問時表示，因為國家安全受威脅為理由，暫時唔想同華為做生意

。不過，因為高佬大升舜宇「他屐」，「孖屐」亦同時憧憬可以提振５Ｇ產業鏈，唔少概念股都

升咗唔少，中興通訊（００７６３）勁彈近６巴仙，報１９﹒７８銀。鐵塔（００７８８）同京

信通信（０２３４２）都升咗近４巴仙，報１﹒８６銀同１﹒７７銀。



＊旺旺入國指升勢未停止，縮徵稅清單工業佬反彈＊



旺旺（００１５１）升呢做埋國貨佬，全日鏟高近７巴仙，報６﹒４５銀，收復咗２０天線

（約６﹒１１銀）、５０天線（約６﹒１５銀）及１００天線（約６﹒１７銀），係全場最勁嘅

藍戰士！潤啤（００２９１）畀多間大行睇好，當中大摩最正面，「他屐」升近兩成二至４５蚊

，維持增持評級，全日踢高近半成，報４１蚊，曾經高見４１﹒４５銀，創咗上市新高。蒙牛（

０２３１９）升逾１巴仙，報３１﹒２５銀，收復咗２０天線（約３１﹒０５銀）。不過，青啤

（００１６８）三連升兼三連陽後回吐，全日逆市微跌近１巴仙，報５２﹒３銀。

花旗國政府上星期五決定，將部分神州４４種商品剔除出新一輪徵稅名單，涉資７８億美金

；加上白宮經濟顧問庫德洛又話，中美貿易代表將會喺十日內有電話會議，如果談判成功，將會

邀請中方去花旗國再傾，出口工業佬當然醒神。創科（００６６９）鏟高近半成，報

５６﹒４５銀，收復返百天線（約５５﹒５２銀）。敏實（００４２５）後日（２１日）放榜，

踢高近半成，報１９﹒９銀。敏華（０１９９９）起哄逾２巴仙，報３﹒５５銀，收返５０天線

（３﹒５３銀）。申洲（０２３１３）下星期一（２６號）放榜，今日生猛升１巴仙，報

１１１﹒４銀，最新山頂位去到１１７﹒８銀，勁！



＊深圳示範區相關股上推，大灣區受惠內房股價貴＊



阿爺噚日突然開聲，話支持深圳大搞「先行示範區」，將會有利更好實施「大灣區戰略」，

並有助深港之間互聯互通，加強深圳成為一流科創城市。呢次個示範區計畫仲話以金融為優先發

展策略，唔使問阿貴，平日唔多發市嘅深圳概念股全部都飛高高啦！例如深圳國際

（００１５２）收漲近８巴仙，報１５﹒０６銀。深高速（００５４８）微漲近１巴仙，報

９銀。深圳控股（００６０４）飆一成一，報２﹒８８銀。以深圳為基地嘅ＱＱ（００７００）

都飛起逾３巴仙，報３３６﹒８銀。

深圳大搞金融先行示範區，內房佬點可能漏低呢？而家深圳各區舊地都徵收緊，睇都係大項

目，其中佳兆業（０１６３８）喺深圳有唔少項目做緊，今日飆一成四，報２﹒９３銀。喺大灣

區有唔少土儲嘅時代神州（０１２３３）勁彈８巴仙，報１３﹒４８銀。招商局置地

（００９７８）唔執輸飛起逾６巴仙，報１﹒０９銀。雅居樂（０３３８３）漲近６巴仙，報

１０銀。龍頭碧桂園（０２００７）飛起近６巴仙，報１０銀。四條三恆大（０３３３３）升近

６巴仙，報１８﹒６２銀。請請！



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