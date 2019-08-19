《外地經濟》傳鮑威爾下封口令，儲局理事不受訪免與白宮矛盾加深

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普對聯儲局政策無日無之地攻擊，有報道指儲局

主席鮑威爾採取息事寧人態度，下令理事「封口」，以免與白宮的矛盾加深。

美國《旁觀者》（Ｓｐｅｃｔａｔｏｒ）引述消息報道，鮑威爾已下禁言令，儲局理事不得

接受傳媒任何訪問，甚至私下與傳媒討論都不可，並取消已約好的訪問及活動，以免再為與總統

特朗普的緊張關係火上加油。

惟據報禁令不適用於一眾地區儲行行長。（ｈｌ）

