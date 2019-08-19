《匯市一周－徐惠芳》關注全球央行會議以及英脫歐進程，美元走強

《匯市一周》展望周一（１９日），重要數據包括：歐元區６月經常帳、歐元區７月ＣＰＩ

年率及季率終值、歐元區７月核心ＣＰＩ年率及季率終值。



周一亞市，日本財務省公布，日本７月對美國出口按年增加８﹒４％；日本７月對亞洲出口

按年減少８﹒３％。日本７月商品出口年率為－１﹒６％，預估為－２﹒３％。日本７月商品貿

易帳（未季調）為－２４９６億日圓，預估為－１９４５億日圓；季調後為－１２６８億日圓，

預估為－１５０８億日圓。日本７月商品進口年率為－１﹒２％，預估為－２﹒３％。日本８月

路透短觀製造業指數－４，錄得２０１３年以來最低水平，過去６年以來首次錄得負值。美元兌

日圓在１０６﹒３５水平整固，上方阻力１０６﹒９０、下方支持１０５﹒７０。



美國８月密歇根大學現況指數初值為１０７﹒４，前值１１０﹒７。美國８月密歇根大學消

費者信心指數初值為９２﹒１，前值９８﹒４，預估為９７﹒０；美國８月密歇根大學預期指數

初值為８２﹒３，前值９０﹒１。美匯指數趨勢往上，下方支持９７﹒５０、９６﹒８０。



＊市場聚焦全球央行會議＊



歐洲央行官員表示，或需要在未來推出力度更大的一籃子寬鬆方案，消息令歐元匯率應聲大

跌。意大利和德國等歐元區核心國家的經濟與政治局勢，在上周五（１６日）繼續帶動歐元承壓

。市場密切關注本周Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行會議上，各國央行主要官員對於當前競

爭性寬鬆政策前景的表態，以判斷匯市的下一步方向。



歐元區６月貿易帳（季調後）為１７９億歐元，前值２０２億歐元修正至１９６億歐元，預

估為１８５億歐元。歐元區６月貿易帳（未季調）為２０６億歐元，前值２３０億歐元。歐元區

８月ＺＥＷ經濟景氣指數大幅不及前值，暗示歐元區經濟進入第三季度後依然疲軟，加重歐元下

行壓力。疲弱的經濟增長前景，已經令不少機構下調歐元兌美元預期，包括德國商業銀行的預測

。



瑞士７月生產者進口物價指數月率為－０﹒１％，前值為－０﹒５％，預估為－０﹒２％；

年率為－１﹒７％，前值－１﹒４％，預估為－１﹒７％。美元兌瑞郎上周五在０﹒９７８５水

平整固，上方阻力０﹒９８６５、下方支持０﹒９７１５、０﹒９６４５。



英國７月核心零售銷售年率為２﹒９％，預估為２﹒３％；月率為０﹒２％，預估為

－０﹒２％。英國７月零售銷售年率為３﹒３％，預估為２﹒５％；月率０﹒２％，預估為

－０﹒２％。英鎊上周五在１﹒２１４０整固，上方阻力１﹒２２６０、下方支持１﹒２０７０

。英國長期國債收益率跌至創紀錄水平，脫歐不確定、高於預期的英國通脹數據，均限制英鎊跌

勢。政局不確定性令市場看淡英鎊。市場對無協議脫歐預期的升溫，英鎊繼續承壓，等待歐盟對

愛爾蘭的擔保協定。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

