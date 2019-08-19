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即市新聞

19/08/2019 11:42

《匯市一周－徐惠芳》關注全球央行會議以及英脫歐進程，美元走強

　　《匯市一周》展望周一（１９日），重要數據包括：歐元區６月經常帳、歐元區７月ＣＰＩ
年率及季率終值、歐元區７月核心ＣＰＩ年率及季率終值。
　
　　周一亞市，日本財務省公布，日本７月對美國出口按年增加８﹒４％；日本７月對亞洲出口
按年減少８﹒３％。日本７月商品出口年率為－１﹒６％，預估為－２﹒３％。日本７月商品貿
易帳（未季調）為－２４９６億日圓，預估為－１９４５億日圓；季調後為－１２６８億日圓，
預估為－１５０８億日圓。日本７月商品進口年率為－１﹒２％，預估為－２﹒３％。日本８月
路透短觀製造業指數－４，錄得２０１３年以來最低水平，過去６年以來首次錄得負值。美元兌
日圓在１０６﹒３５水平整固，上方阻力１０６﹒９０、下方支持１０５﹒７０。
　
　　美國８月密歇根大學現況指數初值為１０７﹒４，前值１１０﹒７。美國８月密歇根大學消
費者信心指數初值為９２﹒１，前值９８﹒４，預估為９７﹒０；美國８月密歇根大學預期指數
初值為８２﹒３，前值９０﹒１。美匯指數趨勢往上，下方支持９７﹒５０、９６﹒８０。
　
＊市場聚焦全球央行會議＊
　
　　歐洲央行官員表示，或需要在未來推出力度更大的一籃子寬鬆方案，消息令歐元匯率應聲大
跌。意大利和德國等歐元區核心國家的經濟與政治局勢，在上周五（１６日）繼續帶動歐元承壓
。市場密切關注本周Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行會議上，各國央行主要官員對於當前競
爭性寬鬆政策前景的表態，以判斷匯市的下一步方向。
　　
　　歐元區６月貿易帳（季調後）為１７９億歐元，前值２０２億歐元修正至１９６億歐元，預
估為１８５億歐元。歐元區６月貿易帳（未季調）為２０６億歐元，前值２３０億歐元。歐元區
８月ＺＥＷ經濟景氣指數大幅不及前值，暗示歐元區經濟進入第三季度後依然疲軟，加重歐元下
行壓力。疲弱的經濟增長前景，已經令不少機構下調歐元兌美元預期，包括德國商業銀行的預測

　
　　瑞士７月生產者進口物價指數月率為－０﹒１％，前值為－０﹒５％，預估為－０﹒２％；
年率為－１﹒７％，前值－１﹒４％，預估為－１﹒７％。美元兌瑞郎上周五在０﹒９７８５水
平整固，上方阻力０﹒９８６５、下方支持０﹒９７１５、０﹒９６４５。
　
　　英國７月核心零售銷售年率為２﹒９％，預估為２﹒３％；月率為０﹒２％，預估為
－０﹒２％。英國７月零售銷售年率為３﹒３％，預估為２﹒５％；月率０﹒２％，預估為
－０﹒２％。英鎊上周五在１﹒２１４０整固，上方阻力１﹒２２６０、下方支持１﹒２０７０
。英國長期國債收益率跌至創紀錄水平，脫歐不確定、高於預期的英國通脹數據，均限制英鎊跌
勢。政局不確定性令市場看淡英鎊。市場對無協議脫歐預期的升溫，英鎊繼續承壓，等待歐盟對
愛爾蘭的擔保協定。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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