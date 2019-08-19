《金石為開－黃威》債息倒掛擾亂市場，惟金價再升空間受限

《金石為開》過去一周市場波動依然劇烈。中國及德國公布的經濟數據均表現不佳，投資者

對環球經濟前景的憂慮加深。美國２年期及１０年期美債收益率出現金融危機後的首度倒掛，資

金紛紛湧入避險資產，股市一度再遭重挫。不過美國７月零售數據不俗，且市場預期央行繼續採

取寬鬆措施，令市場情緒有輕微修復。全周金價繼續震盪上行，累計上漲１％，已連升三周。



２年期及１０年期美債收益率倒掛，是上周對市場影響最大的事件。當日中國公布的７月經

濟數據全面下滑，導致大宗商品價格承壓。歐元區二季度ＧＤＰ幾乎沒有增長，領頭羊德國甚至

出現環比下滑，令市場對環球經濟前景的憂慮進一步上升。資金湧入債市避險，美國２年期與

１０年期收益率一度倒掛２個基點，３０年期美債收益率歷史上首次跌穿２％。不過隨後公布的

美國７月零售銷售環比增長０﹒７％，遠高於市場預期值０﹒３％，一定程度上挽回了市場對美

國經濟的信心。德國在經濟萎縮的情況下，亦可能放棄平衡預算，推出財政刺激政策。市場情緒

有輕微修復，美元錄得四連升，美股收復了周三（１４日）大部分失地。



長債收益率的下滑，固然反映出市場看衰經濟及通脹前景，但另一方面也是由於當前極為寬

鬆的貨幣環境造成，因而此次美國長短債利率倒掛有一定失真的成分。而美國二季度至今消費數

據一直表現不俗，同時勞動力市場依然強勁，薪資增速穩定，中期來看這種勢頭很有可能延續下

去，經濟衰退的機會較微。而目前美股估值並不極端，這波下行為中短線調整的可能性較大。



國際局勢方面，中美貿易關係緊張確實是一項不容忽視的中長期風險因素。如果未來這一問

題惡化，黃金很可能再創新高。惟目前市場的很多悲觀預期和擔憂情緒已經在黃金定價中反映，

短時間內金價再升的空間有限。最近一周金價升勢已明顯放緩，日線ＭＡＣＤ上行動能柱收縮，

ＲＳＩ在７０附近徘徊不前，均暗示短線升勢接近尾聲，投資者需多加留意回調風險。



本周重要數據不多，市場焦點在於美聯儲７月會議紀要及鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ央行年會上的講話。《六福金融分析師 黃威》

