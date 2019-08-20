《匯市縱橫－蕭啟洪》一場思辨之旅

《匯市縱橫》最近，筆者閒來翻開書櫃，看見了一本塵封的《正義，一場思辨之旅》，正是

哈佛大學哲學教授Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓａｎｄｅｌ將他一門課程輯錄成書。雖然筆者不是古典哲

學專家，但從這本書上略窺皮毛。功利主義的正義在乎於最大代最大多數人的快樂，然而需要犧

牲小部分人的快樂；自由放任主義在乎「我身我命歸我有」，不影響別人的自由的正義，卻又自

私犬儒，缺少對孤寡者的憐惜；自由嚴謹派則追逐康德的教條「人是目的而非手段」，強調動機

蘊含之美德，但過分理想主義渴望每一動機及行為在道德上無可指摘，又似乎有點不近人情；亞

里士多德提倡「適才適性適本質」，講求人從實踐中揣摩出對美德的正確判斷，可是讓人感到無

所適從。



究竟如何在世實踐正義？不過，哲學上的難題留待哲學家解決，當中的思考方法才能使人在

這彎曲悖謬的世代保持冷靜的頭腦，如Ｐｌｕｔａｒｃｈｕｓ曾說「Ｔｈｅ ｍｉｎｄ ｉｓ

ｎｏｔ ａ ｖｅｓｓｅｌ ｔｏ ｂｅ ｆｉｌｌｅｄ ｂｕｔ ａ ｆｉｒｅ ｔｏ

ｂｅ ｋｉｎｄｌｅｄ﹒」，可惜人總愛跟隨自己的經驗及盲目信從權威而有所偏頗，哲學在此

亂世再提醒世人保持思考的重要。



不知英國首相Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ有否去哈佛請教高人，看如何解決英國的內憂外

患。對外，歐盟不肯重啟談判；對內，在野黨正籌備對他的不信任動議。提前大選？「硬脫歐」

？種種不利條件繼續使英磅受壓。如上周提及，候高於１﹒２２５０沽出英鎊兌美元仍然是正策

，不過英磅現於１﹒２１水平，接近２０１６年「脫歐」低位１﹒２０，若１０月底死線未有新

進展，相信英磅保持１﹒２０－１﹒２２水平上落市格局。



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒２２５０沽出英鎊兌美元，目１﹒２０２０，止蝕１﹒２３２０。



歐元：本周建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１０５０，止蝕１﹒１３５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

