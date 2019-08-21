《經濟通通訊社２１日專訊》恆基地產（０００１２）公布中期業績，截至今年６月底止純
利為７５﹒１５億元，按年減少５０％，每股盈利１﹒５５元，中期息每股０﹒５元。
期內，收入８１﹒２９億元，按年跌３８％；除稅前盈利降４６％至８４﹒９７億元。
（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
21/08/2019 17:32
恒基地產上半年純利跌５０％至７５億元，派中期息０﹒５元
《經濟通通訊社２１日專訊》恆基地產（０００１２）公布中期業績，截至今年６月底止純
利為７５﹒１５億元，按年減少５０％，每股盈利１﹒５５元，中期息每股０﹒５元。
期內，收入８１﹒２９億元，按年跌３８％；除稅前盈利降４６％至８４﹒９７億元。
（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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