《小傳日記》魚缸跌後升，等儲局啟示：藥佬係威水，煤氣急下墜！

《小傳日記》隔晚（２０日）花旗國「孖屐」現回吐，但跌幅亦唔算大，大家都觀望緊聽日

（２２日）出爐嘅聯儲局議息紀錄，以及之後Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅｓ央行年會，睇下聯儲

局主席鮑威爾會唔會透露下花旗國官方點睇經濟前景。連帶香江魚缸今日（２１日）初段走勢放

緩，恆指低開７１點之後就跌幅擴大，低見２６０７５點跌１５５點，之後就拗腰反彈「轉燈」

，最多一度升８６點，高見２６３１８點，尾市保持係２６２００點關口上上落落咁。個股方面

，煤氣（００００３）成績表唔合格，股價潛一潛水；但藥佬就因為國策影響而大幅上揚。最終

恆指收報２６２７０點，升３８點，成交７５０﹒９４銀跌逾半成。國貨都輕微高收近半巴仙或

４４點，報１０１７７點。

Ａ場同樣表現牛皮，上證收報２８８０點，升不足１點。深証收報９３２２點，跌５點。兩

市合共成交４５４４﹒５１億人仔。

重磅藍戰士都表現悶局，大象（００００５）微跌２亳子報５７﹒２銀。生發發

（００３８８）漲近１巴仙，報２５４﹒４銀。ＱＱ（００７００）牛皮跌８亳子收３３２﹒６

銀。中移動（００９４１）微軟近半巴仙，報６６﹒９５銀。友邦（０１２９９）升１亳子，報

７７﹒５銀。



＊內房醒目仔雅居樂威威，阿爺出國策藥佬有辦法＊



雅居樂（０３３８３）公布中期純利升三成半，其中全年目標已經達成到五成二，真叻仔！

所以今日股價都叻叻豬抽高逾半成，報１０﹒３８銀。其他內房大佬都表現唔錯，「四條三」恆

大（０３３３３）飛起逾１巴仙，報１８﹒４２銀；融創（０１９１８）踢高近３巴仙，報

３５﹒４５銀；碧桂園（０２００７）抽高近２巴仙，報１０銀；萬科（０２２０２）彈逾１巴

仙，報２８﹒２５銀；潤地（０１１０９）急升逾４巴仙，報３２﹒８５銀，係今日最佳藍戰士

！

阿爺又推新國策，要將１２８隻新藥納入擬談判准入範圍，而且有部分重係癌症、糖尿病藥

。藥佬真係有計，今日都有唔錯表現，中生（０１１７７）領軍升近４巴仙，報１０﹒４６銀。

石藥（０１０９３）跟住造好揚逾３巴仙，報１４﹒９銀。國藥（０１０９９）飛起近２巴仙，

報２８﹒５銀。金斯瑞（０１５４８）升近１巴仙，報１８﹒１６銀。翰森（０３６９２）都抽

高近２巴仙，報２３﹒７５銀。



＊公用佬走弱煤氣氣盡洩，磚頭佬疲倦股價續悶局＊



今日公用佬表現不一，中華煤氣（００００３）中期純利跌近１９巴仙至３８﹒８９億銀，

而且畀野村睇淡降「他屐」到去１３﹒１銀，埋單仆低逾５巴仙，報１６﹒２銀，做埋今日最差

藍戰士。中電（００００２）同電能實業（００００６）齊齊軟腳不足半巴仙，分別報

８２﹒４５銀同５４﹒３５銀。港鐵（０００６６）彈起一格報４８﹒７銀。領展

（００８２３）跳起半巴仙，收報９４﹒３銀。

香江磚頭佬今日盡顯疲憊，齊齊跌低哂。恆基地產（０００１２）軟腳不足半巴仙，報

３８﹒８銀。新世界發展（０００１７）機場航天城項目批圖則，將建５幢商廈，該股全日蒸發

逾半巴仙，報１０﹒２２銀。九龍倉置業（０１９９７）仆低１亳子，報４６﹒７銀。長實

（０１１１３）建議用約２５２億港銀嘅現金，去收購喺米字國上市嘅英國釀酒廠，同英式酒館

營運商ＧＲＥＥＮＥ ＫＩＮＧ ＰＬＣ全部股權，上日急升後走軟，今日埋單跌１亳子報

５５﹒４銀。雖然嘉里建設（００６８３）出成績，中期基本盈利飆一倍，埋單都要碌低近２巴

仙，報２９﹒１５。



＊中興升得快小米現頹態，業績好倒米金軟無眼睇＊



雖然華為喺花旗國嘅禁令仲未解桀，但神州手機佬仍有望借發展５Ｇ跑出，中興

（００７６３）同海信集團達成合作協議，發展５Ｇ醫療同交通等範疇，急漲近６巴仙，報

２０﹒７銀。但同業小米（０１８１０）就唔多高興啦，上半年少賺近三成四，第二季更大幅倒

退八成六，雖然大行野村唱好佢毛利率同出貨量好過預期，維持買貨評級，但都阻止唔到佢插水

半成，報８﹒９６銀。同為５Ｇ概念嘅手機股昂納科技（００８７７）都被業績拖累，跣低近７

巴仙，報３﹒８銀。街坊聯通（００７６２）呢排踩行油，飆逾２巴仙，報８﹒０４銀。

手遊佬今日走勢都幾極端，焦點之一嘅金山軟件（０３８８８）中期盈轉虧，蝕近１５億人

仔，被大行紛紛削「他屐」，一度急瀉近一成一，收市仍挫近半成，報１４﹒５銀；早前曾經發

盈警嘅第七大道（００７９７）午後成交突然大增，飆逾一成三，報１﹒９７銀。ＩＧＧ

（００７９９）表現唔錯，走高４巴仙，報５﹒６９銀；創夢天地（０１１１９）起哄一格報

４﹒４９銀。金蝶（００２６８）就跌逾１巴仙，報７﹒６６銀。請請！



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