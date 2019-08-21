《拆局麒想－林嘉麒》長實買英國啤酒，潛在價值高不可測

《拆局麒想》長實（０１１１３）以２７億英鎊高價收購英國上市的老牌啤酒公司

Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ，有別於一般公用項目，令投資者頓時驚訝。事實上，自２０１５年長

實和黃大重組，長實曾專責房地產等相關業務，惟近年已積極與系內公司參予不同業務，亦變身

為綜合企業。不過，長實過去投資的大多數是公用事業、電訊業務等收益極之穩定的公司，今次

以高價收購Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ或令投資者摸不住頭腦。



＊高溢價收購？＊



是次收購除了２７億（英鎊．下同）現金，長實還承擔了Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ的１９億

債務，總代價為４６億。今次以每股８５０便士的收購價買下Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ全部股份

，較收購前的上一個交易日收市價５６３便士相比，溢價高達５１％。２０１８年度

Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益４﹒８２億計算約９﹒５倍的企業

價值。值得留意的是，今年１月日本啤酒Ａｓａｈｉ對同在英國上市的Ｆｕｌｌｅｒ’ｓ進行收

購，ＥＢＩＴＤＡ作價為２３﹒６倍，相對今次長實表面出價ＥＢＩＴＤＡ的７５倍是極之誇張

。儘管Ｆｕｌｌｅｒ’ｓ跟Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ規模上有大不同，亦令市場揣測背後原因。



＊物業價值豐厚＊



論品牌知名度，Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ確實高，品牌於１７９９年成立，為英國具領導地

位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過２７００間英式酒館、

餐廳及酒店。２０１５年１０月主席訪英期間，和卡梅倫在英國小酒吧品嘗炸魚薯條時，卡梅倫

為兩人點的啤酒正是Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ旗下的產品Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ ＩＰＡ（格

林王ＩＰＡ），連我們國家主席都飲，可視為國酒吧。不過，最吸引之處是，Ｇｒｅｅｎｅ

Ｋｉｎｇ旗下擁有的物業。截至２０１９年４月底，Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ旗下物業包括釀酒

廠、酒吧、餐廳、酒店等，總共有超過３０００家，佔地面積約７０００萬平方英尺，其中超過

８０％的物業具有永久產權或擁有長期租賃產權，總固定資產高達３４億。英國大部分酒吧都位

於每個城鎮中心的黃金地段，如果以市價重新估值，相信會是天文數字。事實上，早於２０１６

年底，長實從Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ買下了１３６家酒吧物業，並再次租回給Ｇｒｅｅｎｅ

Ｋｉｎｇ，創造了可觀的租金回報。今次長實以２７億作全購，就算未來品牌不再經營，物業為

集團還提供的租金回報，其穩定現金流，價值已不菲。



＊酒業現金流強＊



再者，從業務方面看，啤酒可說是英國市民的生活必需品，長實公告中也指出其戰略是尋求

穩定、有韌性、且有能力產生強勁現金流的企業，而英國的酒吧和釀酒行業都有這些特點。

Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ去年度收入２１﹒７７億，同比儘管減少１﹒８％，惟淨利１﹒７４億

，同比增長６﹒３５％，而自由現金流高達８９９０萬，來自業務的淨現金流更高達２﹒６５億

，正是長實樂意收購的重點。再簡單一點從股本回報計算，今次就算以每股８５０便士收購，息

率回報仍達３﹒９％，也較長實的３﹒５％為高。



＊價值有待釋放＊



今次以多方面評估，長實的確買了筍野，不過也要留意英國啤酒行業面對的困難。

Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ過去幾年淨利持續下滑，英國啤酒與酒館協會（Ｂｒｉｔｉｓｈ

Ｂｅｅｒａｎｄ Ｐｕｂ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）年中曾發表報告，指年輕人偏愛無酒精飲

品，英國啤酒銷量１２年內降幅超過三分之一，銷量由２００７年１月達３２３﹒９萬千升，

２０１９年３月降至２０４﹒６萬千升，而無酒精或酒精度低於啤酒的飲品銷量自２０１６年起

逐年增加，增幅達３０％。估計長實收購後，投資者要先接受啤酒業績未會太理想，更會因英鎊

走勢或會帶來一定可能性的匯兌虧損，預計要靜待未來重組後才會將Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ品

牌或地產相關資產價值真正釋放出來了。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

