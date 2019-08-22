《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２０２．７３ 升 ２４０．２９點╱０．９３％
標普５００ ２９２４．４３ 升 ２３．９２點╱０．８２％
納斯達克 ８０２０．２１ 升 ７１．６５點╱０．９０％
倫敦富時１００ ７２０３．９７ 升 ７８．９７點╱１．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １１８０２．８５ 升 １５１．６７點╱１．３０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４３５．４８ 升 ９０．８４點╱１．７０％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．６０，歐元兌美元１．１０９１
22/08/2019 07:46
《日出而作》美股、美債息反彈，比亞迪上半年多賺兩倍，金價持平
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２０２．７３ 升 ２４０．２９點╱０．９３％
標普５００ ２９２４．４３ 升 ２３．９２點╱０．８２％
納斯達克 ８０２０．２１ 升 ７１．６５點╱０．９０％
倫敦富時１００ ７２０３．９７ 升 ７８．９７點╱１．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １１８０２．８５ 升 １５１．６７點╱１．３０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４３５．４８ 升 ９０．８４點╱１．７０％
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