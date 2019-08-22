《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示，如果沒有對中國發動貿易戰，他的生活
會更輕鬆，但自己是被上天選中來對付中國。
特朗普稱，北京方面幾十年來一直在欺騙美國，即使貿易戰會對美國經濟造成短期傷害，但
他仍必須在貿易問題上與中國對抗。
特朗普指，美國可能會與中國達成協議。不過事實上全球最大的兩個經濟體之間的貿易爭端
已進入第二年，目前還沒有結束的跡象。（ｍｎ）
22/08/2019 08:25
【貿易開戰】特朗普自稱被天選中去對付中國，須在貿易上與華對抗
《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普表示，如果沒有對中國發動貿易戰，他的生活
會更輕鬆，但自己是被上天選中來對付中國。
特朗普稱，北京方面幾十年來一直在欺騙美國，即使貿易戰會對美國經濟造成短期傷害，但
他仍必須在貿易問題上與中國對抗。
特朗普指，美國可能會與中國達成協議。不過事實上全球最大的兩個經濟體之間的貿易爭端
已進入第二年，目前還沒有結束的跡象。（ｍｎ）
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