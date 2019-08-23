《日入而息》屯門地皮收１８標書，瑞聲少賺六成，港股升１３０點

《今天重點》﹡地政總署指屯門景秀里與景峰徑交界地皮接獲１８標書

﹡瑞聲科技（０２０１８）中期溢利減少近５７％至７﹒７億元人民幣，息

０﹒４港元；瑞聲冀明年初光學月均出貨量增長一倍至６０００萬

﹡國泰（００２９３）表示支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由；國

泰確認施安娜已離職，與其參加工會活動無關

﹡銀公表示未來數月經濟不容樂觀，料全年貸款增長錄低單位數；巿民發起從

戶口提款，未見當日出現異常情況；樂見ＬＰＲ推出，料內地有空間下調借

貸利率及降準



《即日市況》﹡市場氣氛審慎，港股收升１３０點報２６１７９，二萬六再失而復得



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒５％二千九前止步，全周累升２﹒６％



《美元匯價》﹡歐元表現疲弱，宜候高位做空；歐元最新報１﹒１０５６╱５８，日圓最新

報１０６﹒６５╱６８



《公司業績》﹡瑞聲科技（０２０１８）中期溢利減少近５７％至７﹒７億元人民幣，息

０﹒４港元

﹡海螺水泥（００９１４）中期多賺約１８％至１５３億元人民幣，不派息

﹡中航科工（０２３５７）中期盈利６﹒４億元人民幣，升逾７％，不派息

﹡中國建築（０３３１１）半年盈利２８﹒６億元，升逾１３％，息１６仙

﹡天虹紡織（０２６７８）半年賺４﹒７億元人幣，跌近２２％，息１８港仙

﹡茂業（００８４８）中期少賺兩成四至近３億元人民幣，不派息

﹡海豐國際（０１３０８）半年賺１﹒１億美元，升近１９％，息１８港仙

﹡碧桂園服務（０６０９８）半年盈利８﹒２億元人幣，升逾７３％，不派息

﹡維信金科（０２００３）中期虧轉盈賺６１７萬元人民幣，不派息

﹡中華國際（０１０６４）半年虧轉盈５２﹒５萬元，不派息

﹡康希諾生物（０６１８５）中期蝕６９６７萬元人民幣，不派息

﹡現代傳播（０００７２）上半年續蝕３３６１萬元人民幣，不派息

﹡創維集團（００７５１）附屬創維數字半年多賺六成一至２﹒６億元人民幣

﹡恆大健康（００７０８）中期盈為虧，蝕１５億元人民幣，不派中期息

﹡華潤燃氣（０１１９３）中期溢利上升１１％至２９億元，派息１５仙

﹡永旺（００９８４）中期虧損大幅擴大至１﹒５億元，派中期息２２仙

﹡華晨中國（０１１１４）中期純利跌９％至３２億元人民幣，派息１１港仙

﹡海通國際（００６６５）中期純利升２１％１０﹒４億元，派息９仙

﹡思考樂（０１７６９）按年少賺８﹒８％，中期息連特別息派６港仙

﹡勵晶太平洋（００５７５）中期虧損擴大至２３４２萬美元，不派息

﹡渝太地產（０００７５）中期純利升１﹒７５％至３６０８萬元，不派息

﹡時富投資（０１０４９）中期虧損收窄至３４１７萬元，不派息

﹡飛思達（０１７８２）上半年純利按年減少３９％，不派息

﹡永勝醫療（０１６１２）中期純利升６％至１３７０萬元，不派息

﹡友聯租賃（０１５６３）中期盈轉虧３２５萬元人民幣，不派息

﹡皇中國際（０１６８３）中期扭虧為盈，錄純利１０７６萬元，不派息

﹡中國忠旺（０１３３３）半年多賺２７％至１４億元人民幣，派息１０港仙

﹡新城悅服務（０１７５５）中期多賺１﹒１５倍至１﹒１７億元人民幣，不

派息

﹡樂遊科技（０１０８９）中期少賺２６﹒３％至９２９萬美元，不派息

﹡恆鼎實業（０１３９３）中期虧損擴大至１﹒３億元人民幣，不派中期息

﹡核心經濟投資集團（００３３９）中期虧損收窄至４８９萬元，不派息

﹡深高速（００５４８）中期多賺６３％至１５﹒８億元人民幣，不派中期息

﹡大生地產（０００８９）中期純利按年跌５７﹒５％至１﹒９億元，派中期

息１０仙

﹡中車時代（０３８９８）中期純利升２﹒５％至１０﹒７億元，不派息

﹡港通（００００３２）中期扭虧賺４﹒５５億元，派第二季中期息６仙

﹡恆富控股（００６４３）中期虧損收窄至４８４萬元，不派息



《公司資訊》﹡中國人壽（０２６２８）上半年新業務價值增長符預期，啟動「鼎新工程」

﹡中梁控股（０２７７２）全年合約銷售目標為１３００億元人民幣

﹡國泰（００２９３）表示支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由；國

泰確認施安娜已離職，與其參加工會活動無關

﹡中裕燃氣（０３６３３）續以併購為發展方針，料全年資本開支升至３０億

﹡友邦（０１２９９）收購澳洲聯邦銀行壽險業務簽訂份框架契約；市場競爭

加劇，本港經紀渠道銷售６月起疲軟

﹡新世界中國表示未來持續增加深圳廣州等大灣區城市投資

﹡安悅國際（０８２４５）折讓１８﹒５％配股，籌３３０萬元

﹡東陽光藥（０１５５８）旗下藥品在新版藥品目錄備註調整

﹡信利國際（００７３２）附屬擬發行最多５億元人民幣債券

﹡皇冠環球（００７２７）公眾持股量低於規定

﹡香港寬頻（０１３１０）斥資３﹒９億元收購資訊科技方案業務

﹡基石控股（０１５９２）擬收購裝置及家具公司

﹡報道指中行（０３９８８）取消網絡金融部，個人業務架構三變二

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購逾６２５萬股，涉資３﹒５７億元

﹡瑞聲（０２０１８）委任行政總裁潘政民兒子潘開泰為首席創新官

﹡萬德金融（０８１６３）附屬獲證監會發牌，可向機構融資提供意見

﹡聯康生物（００６９０）金因肽、匹納普及博康泰再次納入醫保目錄

﹡寶龍地產（０１２３８）下半年將作適當促銷，並減少三四線城市拿地

﹡碧桂園服務（０６０９８）有信心今年收費管理面積可增加逾７０００萬平

方米

﹡太平洋恩利（０１１７４）下周一被取消上市地位，惟公司已申請覆核

﹡恆大健康（００７０８）上月新能源汽車銷售下跌屬短期波折，對前景仍有

信心



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）服務器產品通過阿里雲專有雲產品方案認證

﹡五礦資源（０１２０８）向母公司出售１萬乾公噸鋅精礦

﹡中電信集團表示不會對４Ｇ限速，亦從未收過有關要求



《神州民企》﹡中國鐵鈦（００８９３）四川汶川縣暴雨鐵礦停運

﹡新奧（０２６８８）料冬季天然氣供應較佳，有信心達綜合能源全年收入目

標

﹡康臣葯業（０１６８１）共７０個產品進入國家醫保藥品目錄



《中國要聞》﹡今年以來超過２５０家Ａ股公司董事長離職

﹡社科院表示銀行監管總體穩中求進，切實遏制房地產泡沫

﹡據報合肥１２家銀行二手房停貸，多城首套房利率上浮

﹡日本百貨高島屋上海繼續營業，稱獲政府部門協助

﹡韓正稱認真謀劃海南自貿港政策制度體系

﹡業內表示４Ｇ網速下降非讓路５Ｇ，而是推新套餐

﹡國家能源局表示上半年光伏發電累計裝機同比增長２０％

﹡據報中國解除部分黃金進口限制，減資本外流提振人幣

﹡自貿區示範區各負重任，滬深取代香港是「無稽之談」

﹡三部門發文，延長境外機構投資者債券交易結算周期

﹡上海銀保監局表示將科技金融上升至戰略高度

﹡德國商業銀行將繼續增強在華業務

﹡人行８００億逆回購利率持平，本周淨回籠３００億

﹡蓬佩奧稱致力協助兩名被中國扣留加拿大人獲釋

﹡深圳供電局攜手華為部署高壓隧道全光承載網絡

﹡華為表示「昇騰９１０」正式推出，有接近２倍性能提升；已習慣美實體清

單，延期沒有價值不會影響工作

﹡中證監開展私募基金投資者教育專項活動；中證監對５宗案作行政處罰，涉

中青寶等；中證監發布律師事務所ＩＰＯ執業細則；中證監就上市公司分拆

所屬子公司境內上市徵試點意見

﹡外交部表示美加在孟晚舟事件上一唱一和，上演政治鬧劇

﹡上海加快推進華東無人機基地建設

﹡為提振文旅內需，國務院提出落實帶薪休假制度

﹡新數網絡從科創板撤單，第一輪問詢尚未回覆



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０５３８﹒１１點



《其他消息》﹡積金局表示今年６月底總資產９１００億，人均帳戶２１萬

﹡銀公表示未來數月經濟不容樂觀，料全年貸款增長錄低單位數；巿民發起從

戶口提款，未見當日出現異常情況；樂見ＬＰＲ推出，料內地有空間下調借

貸利率及降準

﹡研究顯示香港１８至３０歲青年人自信比父母一輩更具雄心

﹡深股通額度全日用１４﹒５億元；滬股通額度全日用９２００萬，陸股通淨

流入１１﹒５億

﹡中原ＣＣＬ結束三連跌升０﹒０９％，新界西樓價先跌



《修例風暴》﹡ＹｏｕＴｕｂｅ關２１０個頻道，涉散佈示威不實內容

﹡女示威者稱遭女警逼脫衣搜身，並以筆拍打大腿間

﹡高院批准延長機場臨時禁制令

﹡梁愛詩稱未聞中央就香港問題設十一國慶前為解決死線

﹡楊偉雄重申智慧燈柱無人臉識別；林偉喬稱僅低清拍攝

﹡團體「和理同行」促成立獨調會，亦需查政府決策過程

﹡機管局表示臨時禁制令延長，禁止故意干擾機場正常使用

﹡梁定邦重申監警會立場是要求警員展示委任證或編號；監警會將邀英、加、

澳、紐專家任加入委員會

﹡英外交部稱仍沒能聯絡被拘職員，耿爽稱不是外交問題

﹡監警會表示至今共接１８３宗須匯報投訴涉２５６項指控

﹡警反對周日荃葵青遊行申請，只批荃灣公園集會

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