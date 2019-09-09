《融天納地－溫天納》Ａ股在政策支持下的反彈

《融天納地》不少內地投資界認為，隨著國務院常務會議早前釋放出貨幣政策進一步加碼寬

鬆的信號，內地股債市場趨勢正面。從估值看，Ａ股在政策的支持下有望延續反彈。關於內地利

率，降準對利率有進一步下滑的推動作用。中期而言，寬信用政策將逐步限制利率的下滑速度。



與此同時，國務院金融委召開全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議，研究部署金

融領域重點工作。劉鶴作為金融委主任強調，金融機構要加大對實體經濟特別是中小企業、民營

企業信貸投放力度。地方政府要有效打擊各類非法金融活動，中央金融管理部門則要加大逆周期

調節力度，主力疏通貨幣政策傳導機制。此外，中央亦支持內地銀行更多利用創新資本工具補充

資本金，引導金融機構增加對製造業、民營企業中長期融資。



針對內地經濟，需求不振的問題仍未完全改善，因供應不足導致ＣＰＩ同比超預期上升，但

是ＰＰＩ反照出真實狀況，出現超預期回落，顯示真實工業需求不足。縱觀近期公布的內地經濟

數據，儘管製造業投資看似改善，但難以對沖房地產投資下滑的負面影響，而消費則受制於槓桿

率高企及中央政府對消費信貸的嚴查態度。在內需不足的情況下，基建投資增長速度能否回升以

補不足，尚待顯現。在需求不足的情況下，工業增加值同比增長速度回落明顯，逆周期調節政策

的出台有其必要，以維持經濟增長的持續性。在商品市場方面，隨著內地地產由高施工期進入到

高竣工期，有色金屬資源作為地產後周期建材元素亦將獲益。



不容否認，內地經濟自身擴張動力的不足，市場存在穩增長的持續訴求，但是２００８年「

金融海嘯」後的強刺激產生了一系列的負面效應，令中央政府甚為警惕。非常明顯，強刺激不可

取，大水漫灌更不可行。中央的取態是多用改革辦法擴大消費，而堅持「房住不炒」原則的細化

舉措將持續出台，如何增加財政刺激力度將成為重點。



國務院總理李克強在上周表示需要及時降準，以維持經濟穩定。其後兩日，中國人民銀行宣

布自９月１６日起全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放資金約人民幣８０００

億元，連同定向降準共人民幣９０００億元。中央更是雙管齊下加大對城商行的支持力度，下月

起額外定向降準多１個百分點。在「貨幣搭台，財政唱戲」的大環境下，以降準補充流動性可謂

順理成章。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

