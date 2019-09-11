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即市新聞

11/09/2019 09:28

《股林淘金－林家亨》悶市考驗定力，未係出貨時機

　　《股林淘金》昨天（１０日）美國公布的美國職位招聘數目低於市場預期，投資者對經濟前
景又擔憂起來，預期明年初美國經濟出現衰退的風險轉高。但美國長、中、短債息回升，３０年
期債息重上２﹒２厘，兩年期債息升回接近５０天移動平均線，報收１﹒６６８厘。資金流入股
票市場，道指大部分時間有溫和下跌，收市前攀升，錄得７３點升幅。納指下跌３點。今個月份
除了中國和美國會減息之外，全球約有十個央行有機會減息，故此本月份的環球股票氣氛應保持
良好，恆指應該仍有上升趨勢，持貨的朋友應該有耐性等候較高位時才再吼位獲利沽貨！
　
　　港股在一系列利好消息帶動之下，恆指重上２６７００點水平，今個星期首兩個交易日繼續
窄幅拉鋸，呈慢步上升格局。昨日國家統計局發布８月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年
升２﹒８％，按月持平，高於市場預期的２﹒６％，當中豬肉價格按年上漲４６﹒７％，為最大
影響因素。另外，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）按年下跌０﹒８％，略優於市場預期跌
０﹒９％，但仍創２０１６年８月以來最大降幅，反映國內工業仍受壓。
　
＊蘋果發布新ｉｐｈｏｎｅ，手機孖寶伺機吸＊
　
　　調查機構ＩＤＣ預計，全球智能手機銷售於今年下半年及明年復甦。另外，蘋果
（Ａｐｐｌｅ）在今日香港時間凌晨一點正式發布新一代智能手機ｉｐｈｏｎｅ１１，在鏡頭和
聲學元件訂單預期有所改善之下，港股手機孖寶舜宇光學（０２３８２）和瑞聲科技
（０２０１８）短期會受資金吹捧。
　
　　舜宇光學早前公布今年上半年業績，收入增長３０％至人民幣１５５﹒７４億元，純利按年
升２０﹒４％至人民幣１４﹒３２億元，受惠智能手機鏡頭、車載成像鏡頭及傳感領域的快速增
長。新一代ｉｐｈｏｎｅ將加入更多鏡頭，所需的鏡頭數目和光學零部件將持續增加訂單需求。
在早前業績造好之下，舜宇光學長遠可看高一線，短期可待股價回吐５％，至１０８水平或附近
才可重新作出吸納。
　
　　瑞聲科技上半年收入下降１０％至人民幣７５﹒６８億元，純利下跌５７％至人民幣７﹒７
億元。惟業績遜市場預期之下，股價在今年已持續下滑，至近期才低位反彈。蘋果（Ａｐｐｌｅ
）推出平價版ｉｐｈｏｎｅ及新版ｉｐａｄ，對聲學元件的訂單需求預期會增加。瑞聲目前估值
已反應大部分不利消息，股價近日從底部回升約兩成，短期應有回吐壓力，投資可待其回吐一成
，約３８元水平之下才再伺機吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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