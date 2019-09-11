《拆局麒想－林嘉麒》油價消息多，大行齊唱好，中海油仲有水位

《拆局麒想》近期有多位對石油價格敏感消息的人士變動，昨晚（１０日）美國總統特朗普

怒炒了國家安全顧問博爾頓（Ｊｏｈｎ Ｂｏｌｔｏｎ），日前沙特阿拉伯能源大臣法利赫

（Ｋｈａｌｉｄａｌ－Ｆａｌｉｈ）被免職，由國王薩勒曼的第四子阿卜杜勒阿齊茲

（Ａｂｄｕｌａｚｉｚｂｉｎ Ｓａｌｍａｎ）取代。博爾頓立場一直強硬，主張嚴厲對付伊朗

，今次被炒令市場憧憬特朗普或改變對伊朗計劃，或通過談判放寬對伊朗的石油禁運措施。再者

，其後美國國務卿蓬佩奧披露，特朗普可能與伊朗總統魯哈尼會面，令有關可能性升溫。不過，

特朗普一向以強硬態度處理談判問題，即使博爾頓被辭退，美國對伊朗政策未會輕易改變，相反

或會變本加厲。



另外，阿卜杜勒阿齊茲上任後重申，政府政策沒有改變，令到ＯＰＥＣ＋可能持續減產，消

息對油價有支持作用。石油出口國組織（ＯＰＥＣ）與夥伴國（ＯＰＥＣ＋）周四（１２日）將

召開減產監督委員會議，會議前阿卜杜勒阿齊茲表示有２４個成員國的ＯＰＥＣ＋將會繼續維持

減產，油價短期亦可看好。



＊大行唱好三桶油＊



值得留意的是，近日多間大行分別唱好內地三大石油股。麥格理睇好中海油（００８８３）

長線每日產量目標實現，瑞信讚中海油上半年業績勝預期，呼籲投資者趁低吸納；瑞信看好中石

化（００３８６）受惠於石油化工季節性需求上升；匯控則發報告指中資大型石油股已呈超賣。

在投資市場對未來經濟增長仍有憂慮下，高盛近日亦下調今年石油每日需求增長預測１０萬桶至

１００萬桶，反而未見大行因此看淡，相反以不同因素唱好石油股，情形有點奇怪。不過，長線

未太放心，短線問題不大。事實是有外資唱好，資金流入三桶油明顯，短線走勢又有油價支持。

事實上，原油價今年大部分時間在５０元至６６美元走動，短線仍有水位。



再者，有傳國家油氣管網公司快將成立，各單位已借調人員已進入籌備組，離成立時間越近

，均有利三桶油走勢，管道公司成立是短期催化劑。截至去年底，中石油（００８５７）在內地

油氣管道中的佔比最大，其次為中石化及中海油。不過有報告指或對中石油負面，因其會面臨天

然氣銷售價格下跌及市佔率流失，但相反中海油可藉此提升市佔率，以中海油為行業首選。事實

上，中海油業績表現一直較好，基本因素較中石油及中石化好。現時預測市盈率只是９倍多，而

預期息率達５﹒２厘，價格已是平宜，也無需購貪平買其他兩隻了。估計合理值可重上１１倍市

盈率，目標１５元。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

