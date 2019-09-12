《凱文隨筆－凱文》特朗普炒博爾頓，應提名諾貝爾和平獎

《凱文隨筆－凱文》美國國家安全顧問博爾頓（Ｊｏｈｎ Ｂｏｌｔｏｎ）終於難逃被炒魷

魚的厄運，中間出現小插曲，特朗普以一貫作風，在推特上透露，他要求博爾頓自己辭職；博爾

頓及後也在推特反駁說，是自己提出辭職；誰的話是真不重要，反正兩人誰有誠信？



但博爾頓的離席，對全世界都是一件好事，起碼國家之間不會出現分歧就動刀動槍。這個當

年美國駐聯合國大使，退休後加入霍士頻道充當評論員，那張嘴臉完全不像一個氣度不凡的外交

官，每每提及伊朗、北韓，或與美國立場不一致的國家時，他無不咬牙切齒，氣焰逼人。一個只

會恫嚇別人的傢伙，會是甚麼好貨色？



輿論普遍形容他是鷹派狠角色，甚或是鷹中之鷹，其實不然。一個只會主張用戰爭來解決種

種國際紛爭的人，只稱得上是個瘋子，這跟黑社會透過撕殺來解決問題的方法沒有分別。



根據維基百科，博爾頓當年是支持越戰，也被徵召入伍，但為了逃避越戰，他故意加入了「

美國國民警衛隊」（這是避開上戰場的方法之一），他後來也不諱言此事，其解釋是，當時美國

已明顯輸了越戰，自己不想去送死，更不想死在越南的稻田上。



特朗普找這種人做內閣重要官員，明顯是找不到人才；不是說美國沒有人才，只是美國社會

也跟世界各國一樣撕裂成兩個極端了；於是特朗普也只好濫竽充數。但據說這「小弟」不諳世故

，經常裝出主要決策者的模樣。



特朗普今年６月在處理伊朗擊落美國無人偵察機的手法，反映他應是個反戰分子，不管反對

的原因是無把握打贏仗、還是大選臨近、或是打仗耗費太大。他的反戰思維就跟博爾頓的嗜血之

癖，就形成了鮮明的對立。



再說，真的狠角色也不會侍從特朗普。過去兩三年，特朗普政府內的狠角色寥寥可數，只有

前國務卿蒂勒森（Ｒｅｘ Ｔｉｌｌｅｒｓｏｎ），前國防部長馬蒂斯（Ｊｉｍ

Ｍａｔｔｉｓ），以至美國駐聯合國大使黑莉（Ｎｉｋｋｉ Ｈａｌｅｙ），前面兩人都是與特

朗普意見不合而離開，後者則曖昧其詞，辭職原因至今仍是謎團。



特朗普曾出版一些談經營之道的書，他指出，自己用人，不熟不用。當上了總統後，用了一

堆人，又解僱了一堆人，是用人不善，還是基於政治酬庸，被逼要用一些自己討厭的人？如果是

後者的話，先用而後除之也無不過。更重要的是，儘管特朗普偏於獨裁，但他相對過去的總統而

言，也更具彈性。奧巴馬當年訪問古巴，已是了不起的政績，但特朗普能跟金正恩會談，就更跨

越另一個檔次了。



博爾頓的去留，不值得研究；特朗普能否突破傳統窠臼，化解美國多年來與各國結下的恩怨

，才是焦點，且看他能否找到博爾頓的繼任人。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５

年取得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

