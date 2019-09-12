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即市新聞

12/09/2019 10:26

《異動股》港交所高溢價併倫交所拖累股價挫近４％，各大行齊沽貨

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）現價跌３﹒６６％，報２３７元，失十
天（２４３﹒８元）及廿天線（２４４﹒６５元）；成交約８４０萬股，涉資２０﹒０３億元。
　　港交所計畫以逾兩成溢價併購倫交所，美銀美林認為，與倫交所併購存不明朗因素，予中性
評級，目標２５５元。
　　今早港交所股價急挫，資金流向方面，截至今早１０：２６，大戶主動買入佔資金流向
３０％，主動沽出佔４０％；散戶主動買入佔資金流向２０％，主動沽出佔１０％。淨流入資金
１１３﹒１３萬元。
　　各大行亦同樣出貨，其中唱淡的美銀美林淨沽出（被動買賣．下同）１﹒１億元；摩通淨沽
出８８４１﹒１萬元；花旗淨沽出３６２４﹒３萬元；大和資本淨沽出８０５７﹒４萬元，目前
沒有買入動作；匯豐證券淨沽出２１５５﹒７萬元；高盛亞洲淨沽出１８５６﹒１萬元；法興淨
沽出３９９９﹒２萬元；瑞信淨沽出２３７６﹒０萬元。
　　現時，恆生指數報２６９９１，下跌１６７點或下跌０﹒６２％，主板成交２７０﹒９９億
元。國企指數報１０５４４，下跌２０點或下跌０﹒１９％。
　　上證綜指報３００９﹒５０，上升０﹒６９點或上升０﹒０２％，成交８４５﹒２４億人幣
。深成指報９８５７﹒０１，上升３﹒２９點或上升０﹒０３％，成交１２５４﹒７０億人幣。
（ｕｌ）

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