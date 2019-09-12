《小傳日記》港所大刁恐撻Ｑ，二萬七關險觸礁！

《小傳日記》花旗國一哥侵侵（特朗普）今日（１２日）突然發推文，話畀面鶴叔（劉鶴）

同神州７０周年國慶，原本喺１０月１日向神州２５００億美金進口商品加徵多半成關稅，即係

稅率由兩成半調高至三成，延期至１０月１５日先至實行，貿易戰緊張狀態進一步緩和。而較早

前，神州宣布對１６種花旗國商品豁免加徵關稅，顯示出解決貿易戰嘅誠意，花旗國魚缸隔晚表

現強勁，標指仲企穩三千點埋單。侵侵延徵關稅，禮尚往來，釋出善意。

不過，香江魚缸呢邊就冇咩料到，今朝以全日最高位開２７２８３點，升１２４點，隨住生

發發（００３８８）提出同倫交所收購合併嘅出價實在太高，「孖屐」都唔係太睇好呢單「大刁

」，生發發最多蒸發近４巴仙；加上中港銀行同磚頭噚日升完後冇晒力，魚缸最多唔見咗

１９１點兼失守埋二萬七同５０天線（２６９９８點），低見２６９６７點。

然而，今日ＱＱ（００７００）表現生性缸友倍感高興，而一啲出口工業股同內需股都有資

金追捧下，魚缸好好快又收復返二萬七同５０天線，最終全日埋單只係蒸發咗７１點或唔夠半巴

仙，報２７０８７點。主板成交７６８億銀減少逾一成四。國貨佬指數彈起２７點或唔夠半巴仙

，報１０５９２點。

Ａ場今日表現都算生猛，滬指跳起２２點或近１巴仙，報３０３１點。深成指升６６點或超

過半巴仙，報９９１９點。

生發發被花旗狠削超過兩成六「他屐」至２１０蚊，評級一下子降至「掟貨」，缸友仲唔走

夾唔唞咩，佢全日勁插超過３巴仙，報２３７﹒４銀，係全日表現最差嘅藍戰士！ＱＱ跳起近

１巴仙，報３４９﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）跣低超過１巴仙，報７９﹒２銀。大象

（００００５）冇咗近１巴仙，報６０﹒２５銀。Ａ場表現架勢，平保（０２３１８）係所有重

磅大佬入面最勁揪，勁彈逾１巴仙，報９４﹒６５銀。



＊郭台銘割席富智康有力，５Ｇ急起步熊貓升勢冒＊



蘋果公司喺今個星期三（１１日）發布嘅新「唉瘋」都算叫做有Ｄ驚喜，而「孖屐」反應都

唔錯，蘋果噚日喺花旗國魚缸埋單都跳起超過３巴仙，市值重上萬億美金，勁！今日一眾手機設

備佬都借勢炒起，跟蘋果搵食嘅瑞聲（０２０１８）彈起近３巴仙，報４０﹒６５銀。其他街坊

雖然冇咩蘋果生意做，但都受缸友祝福，丘鈦（０１４７８）勁彈超過半成，報９﹒２３銀。比

亞迪電子（００２８５）升咗４巴仙，報１１﹒９２銀。舜宇（０２３８２）只係漲１巴仙，報

１１６﹒４銀。鴻海集團創辦人郭台銘今日同國民黨割席，但就未知會唔會出嚟選寶島總統，缸

友仍然偷步炒高個別鴻海系股份，富智康（０２０３８）爆升近一成半，報１﹒１８銀，但鴻騰

精密（０６０８８）就唔見咗近半巴仙，報３﹒５３銀。

深圳今日話要喺出年八月前，實現全市５Ｇ網絡覆蓋，５Ｇ概念股今日全線炒高，熊貓電子

（００５５３）彈起近６巴仙，報３﹒４４銀。中興通訊（００７６３）跳起逾２巴仙，報

２３﹒１銀。京信通信（０２３４２）升咗近３巴仙，報１﹒９２銀。長飛光纖（０６８６９）

同神州鐵塔（００７８８）進帳超過１巴仙，報１﹒８５銀同１４﹒４８銀。

三大神州電訊佬就冇咩聲氣，神州移動（００９４１）同聯通（００７６２）只係跳起一格

，報６７﹒３５銀同８﹒４７銀。神州電信（００７２８）冇升跌，報３﹒７２銀。



＊侵侵延死期出口升唔停，阿爺１２招豬價向上飆＊



侵侵突然變神士咁，又再押後加徵關稅日期，一眾貿易戰嘅「風眼股」仲唔齊齊開心跳起咩

！當中出口佬差唔多都起飛起哂，創科實業（００６６９）踢高近４巴仙，報５７﹒３銀，係表

現最好嘅藍戰士！敏實（００４２５）跳起逾３巴仙，報２６﹒７銀。申洲（０２３１３）彈近

１巴仙，報１０９﹒２銀。福耀玻璃（０３６０６）鏟起近２巴仙，報２３﹒３５元。不過，敏

華（０１９９９）就軟腳不足半巴仙，報４﹒４４銀。

另外，豬肉佬除咗受貿易戰緩和之外，湖南省政府辦公廳噚日都出咗１２條具體措施，去促

進生豬產業高質量發展，保障「孖屐」供應同價格基本穩定。萬洲（００２８８）踢高近４巴仙

，報７﹒２２銀。雨潤食品（０１０６８）起飛逾３巴仙，報０﹒９７銀。中糧肉食

（０１６１０）跳起逾３巴仙，報２﹒３７銀。不過，接近收市前，普甜食品（０１６９９）唔

見近４巴仙，報０﹒２１７銀。



＊燃氣表現靚新奧靚爆鏡，光伏有力捧協鑫系受寵＊



噚日交銀國際話，因為對天然氣銷售同售氣毛差預測保持謹慎，所以覆蓋燃氣佬上半年成績

表都稍微超出「他屐」，所以神州燃氣佬今日繼續好生性踢高。野村維持新奧（０２６８８）「

他屐」１０３銀同「掃貨」評級，新奧能源鏟高近３巴仙，報７９﹒７銀，係今日表現最好國貨

佬。中國燃氣（００３８４）踢高近３巴仙，報２９﹒９銀。華潤燃氣（０１１９３）高逾半巴

仙，報３７﹒６５銀。北京控股（００３９２）進帳１毫子，報３８﹒５銀。

光伏佬喺魚缸埋單之前畀缸友撐實，協鑫系兄弟更加踩行油。保利協鑫（０３８００）飆升

逾１４巴仙，報０﹒３６５銀。佢兄弟協鑫新能源（００４５１）鏟高逾７巴仙，報

０﹒２９５銀。信義能源（０３８６８）踢高逾３巴仙，報２﹒１４銀。佢兄弟信義光能

（００９６８）多近２巴仙，報４﹒９４銀。福萊特玻璃（０６８６５）走高逾４巴仙，報

４﹒４４銀。陽光能源（００７５７）高近２巴仙，報０﹒１０７銀。請請！



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