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即市新聞

12/09/2019 10:43

《真知灼見－溫灼培》中美貿易摩擦未消，澳元暫難看好

　　《真知灼見》本周三（１１日），中央宣布首批１６項美國入口可獲豁免關稅一年，當中包
括抗癌藥、動物飼料及潤滑油等，惟未包括美國最關注的大豆及豬肉等主要產品。明顯，在１０
月中美談判前夕，中方是想營造良好談判氣氛，但又不失給予美國政府壓力。另外，今早（１２
日）美國總統特朗普宣布，原先於１０月１日對中國額外徵收的關稅將會推遲１５天才執行。明
顯特朗普也是想釋出善意。上述利好因素進一步令具有避險功能的日圓匯價帶來壓力，今早日圓
靠近１０８兌１美元水平，但同一消息則為澳元帶來支持。

＊澳洲國民銀行料今年減息兩次＊

　　澳洲國民銀行（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｂａｎｋ）估計，由現在到明年
２月，不排除澳洲央行還有兩次減息機會。基於現時澳洲息率為１％，如上述估計正確，即到明
年２月澳洲息率將降至０﹒５％水平。而澳洲國民銀行更進一步指，如澳洲政府未能推出有效的
財政政策支持經濟，澳洲央行到明年中可能還要多減一次，把息率壓至０﹒２５％水平。鑑於澳
洲國民銀行屬澳洲當地大型商業銀行之一，相信對當地數據會有一定掌握，其分析值得我們關注


＊澳元７０美仙重大技術阻力位＊
　
　　澳洲經濟差是不爭事實，當地第二季ＧＤＰ按年增長只有１﹒４％，不單較第一季的
１﹒７％要弱，更是自金融海嘯以來最差表現。澳洲過去經濟雖然差，但前景又如何呢？澳洲最
大出口是鐵礦石佔其整體出口約兩成，而鐵礦石價格自今年７月起便大幅下滑，至今累積跌幅幾
近三成，嚴重打擊澳洲的出口收益。而作為澳洲最大出口國的中國，因與美國間的貿易磨擦擴大
，經濟增長顯著放慢，這亦不利於澳洲經濟前景。而這一切使澳洲央行一直沒有放棄減息。中美
貿易磨擦一天不能減退，筆者不會建議吸納澳元，料澳元龐大技術阻力於７０美仙。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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