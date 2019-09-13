【修例風暴】李嘉誠：寬容不等於縱容，不等於無視法律程序

《經濟通通訊社１３日專訊》長和資深顧問李嘉誠透過發言人表示，對於他本人於９月８日

在慈山寺的言論被曲解表示十分遺憾，並指多年已習慣了那些莫須有的指責，永遠會虛心接受批

評，但最為重要的是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

李嘉誠重申對任何暴力，包括語言暴力，對任何衝擊法治的行為都不能接受，並由衷希望各

方能尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會才可展開對話。

李嘉誠基金會於１９８０年創立，主要專注於支持教育和醫療項目，並於１９８１年創辦汕

頭大學。李嘉誠基金會至今已捐出總款逾２５０億港元，其中約８０％項目在大中華地區。

李嘉誠早前出席大埔慈山寺活動時表示，政府應該對未來的主人翁網開一面。中央政法委的

新媒體「中央政法委長安劍」周四微博公眾號發表評論文章，指李嘉誠的做法「無非是縱容犯罪

，這不是為香港著想，而是看著香港滑向深淵」。

文章又稱，在目前的香港亂局中，不少年輕人將樓價高、租金貴的憤怒，發洩到政府的頭上

，但認為他們可能搞錯了發洩對象，又強調香港並不是沒有地，但發展總會遇到反對聲音，香港

樓宇的天價對誰人有利，答案不難猜測，反問李嘉誠等「囤地圈錢」的地產商，會否對市民及香

港的未來網開一面。（ｂｉ）

