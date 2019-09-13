《真知灼見－溫灼培》「脫歐」倒數中的英鎊

《真知灼見》英國首相約翰遜揚言要帶領英國於１０月３１日的期限「脫歐」不再拖延，就

是「硬脫歐」也在所不惜。不過，其意願暫難實現，因為英國國會於９月初的投票中成功阻止了

英政府作出「硬脫歐」的可能性。儘管約翰遜亦嘗試借助提前大選以達到其盡早「脫歐」目的，

但由於得不到國會三分之二的支持，所以提前大選的選項同時告吹。一時間給予市場感覺約翰遜

只是另一個文翠珊，不論做甚麼也被英國國會所鉗制，最終只是一無事處。在脫歐問題上只能延

遲又延遲。



＊約翰遜不會是另一個文翠珊＊



假使情況當真如此，尤其英政府一旦宣布「脫歐」日期正式延至明年１月３１日，在「硬脫

歐」憂慮降低下，不排除英鎊匯價有機會重上１﹒２５００美元之上，甚至考驗１﹒２７００美

元位置。不過，如英鎊要從１﹒２７００美元再升，不排除將困難重重。長遠我們未有改變看淡

英鎊的大方向。主要是擔心英國最終很大機會將離開歐盟單一市場。

倘若大家以為約翰遜只是另一個文翠珊將大錯特錯。約翰遜與文翠珊的最大分別是，文翠珊

一直想保留英國於歐盟單一市場內，即就是「脫歐」後與「脫歐」前基本上無異。但約翰遜則不

然，他是要帶領英國徹底地離開歐盟單一市場。所謂的「軟」或「硬」「脫歐」，只不過是「有

」協議下（即體面地）或「無」協議下（即與歐盟完全反面）「脫歐」而已。但不論有或無協議

，只要英國一旦離開歐盟單一市場，其對英國的衝擊將是英國難於承受。因為離開後，英國輸往

歐洲的貨物將要支付關稅。這會使英國貨在歐洲市場（佔英國五成出口）將失去競爭力。更甚者

，正因兩地存在關稅，北愛爾蘭將難免要在與愛爾蘭接壤的邊境重設關卡，這隨時會觸動北愛人

民的「脫英」情緒。



＊延遲脫歐機會大鎊匯或稍升＊



現最為擔心是，擾攘了足足三年後，英國民眾對「脫歐」討論已感厭倦，只想英國盡快「脫

歐」。這解釋為何於７月的保守黨黨魁選舉中，約翰遜可如此大比數勝出。也是說，如英國一旦

出現二次公投，又或大選，不能排除約翰遜有勝出可能。假如約翰遜一旦得到民意授權其盡快離

開歐盟單一市場，屆時相信英國國會再難阻止。綜合而言，不排除短期由於英國很大機會延遲，

「脫歐」，料英鎊匯價有望升。但只要約翰遜一天在位，擔心英國長遠離開歐盟單一市場機會依

然存在，英鎊難看好。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

