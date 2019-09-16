《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２１９．５２ 升 ３７．０７點╱０．１４％
標普５００ ３００７．３９ 跌 ２．１８點╱０．０７％
納斯達克 ７８９２．９６ 跌 ２４．３９點╱０．３１％
倫敦富時１００ ７３６７．４６ 升 ２２．７９點╱０．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １２４６８．５３ 升 ５８．２８點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５５．４６ 升 １２．６０點╱０．２２％
﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０７．８１，歐元兌美元１．１０８６
16/09/2019 07:47
《日出而作》美國零售勝預期，沙特石油設施受襲，多個港鐵站重開
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２１９．５２ 升 ３７．０７點╱０．１４％
標普５００ ３００７．３９ 跌 ２．１８點╱０．０７％
納斯達克 ７８９２．９６ 跌 ２４．３９點╱０．３１％
倫敦富時１００ ７３６７．４６ 升 ２２．７９點╱０．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １２４６８．５３ 升 ５８．２８點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５５．４６ 升 １２．６０點╱０．２２％
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