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16/09/2019 07:47

《日出而作》美國零售勝預期，沙特石油設施受襲，多個港鐵站重開

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７２１９．５２　升　　３７．０７點╱０．１４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００７．３９　跌　　　２．１８點╱０．０７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８９２．９６　跌　　２４．３９點╱０．３１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３６７．４６　升　　２２．７９點╱０．３１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４６８．５３　升　　５８．２８點╱０．４７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６５５．４６　升　　１２．６０點╱０．２２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０７．８１，歐元兌美元１．１０８６

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