《融天納地－溫天納》對抗豬八戒，惟有減息？

《融天納地》不少投資者覺得困惑，為甚麼國家及地方政策一直控制不了經濟中的「豬」元

素？目前，內地的經濟超級豬周期同步帶動了通脹維持在高位，更帶動其他肉類和雞蛋價格上升

。撇開豬元素，其實內地通脹或處於通縮階段。



然而，內地豬價上升主要受豬肉供需狀態持續惡化導致。這一輪的豬周期價格升幅在歷史上

可謂漲幅最大、速度最快，成為經濟學上罕見的超級豬周期風暴。究竟豬風暴成因何在？參考內

地研究，主要受環保禁養政策擴大，對豬肉供應造成明顯影響。內地生豬養殖以小規模散養為主

，５０頭以下的養殖戶數量佔比達九成以上。



非洲豬瘟自去年開始在內地肆虐，內地不少中型規模的內地養殖場技術醫療水準遠遠不及大

型養殖場水準，導致損失嚴重，供應問題成為豬肉價格持續上升的動力。



內地不少分析指出，豬周期預計持續到明年年底，粗略估計目前內地豬肉缺口高達１０００

萬噸，而今年１至７月豬肉進口累計約１００萬噸，進口僅佔內地豬肉消費量的３％，無法填補

缺口。儘管目前內地保證生豬供應，但政策執行落地、豬場建設、生豬生長均需要時間，豬肉價

格中短期內仍將上升。



深入觀察，內地ＰＰＩ連續兩個月為負，下降幅度擴大，通縮導致實際利率上升。同時，內

地房地產融資收緊，導致地產投資下跌，基建投資則受隱性債務以及土地財政下滑所拖累。地產

及基建投資下滑，導致黑色及有色等價格下跌。與此同時，國際油價下跌，導致內地原油開採、

以及石化下游的化纖製造業等行業價格亦出現下跌。



ＰＰＩ受內需及外需不振影響，遏抑了內地企業利潤和製造業投資。估計中央政府將加強逆

周期調節力度，下調ＭＬＦ利率引導實際利率下跌，疏通貨幣政策傳導管道，以及提前公布明年

專項債部分新增額度。各方將用時間換空間、尋找新的經濟增長點、擴大改革開放、調動地方政

府和企業家積極性。與此同時，減息或應該再次重點考慮。



沙特國有石油企業阿美的兩處主要石油設施遭到無人機攻擊，引發大火。據了解，這次襲擊

使沙特關閉了一半的石油產量，意味著每天將影響近５００萬桶原油產量，約佔世界每日石油產

量的５％。按此，筆者估計原油價格也會干擾內地的通脹及財經政策，值得持續關注。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

