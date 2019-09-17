《午市前瞻》港股續有北水支撐，料２６７００有支持上

《經濟通通訊社１７日專訊》沙特阿拉伯原油設施遭到襲擊，美國隔晚（１６日）能源股飆

升，不過道指仍跌１４２點。昨日收市後，評級機構穆迪下調香港評級展望，由「穩定」降至「

負面」。港股今早接近全日最高位低開１８２點，報２６９４２，即時失守二萬七關口，雖然「

三桶油」鑊氣大幅退卻，但港股跟隨Ａ股跌勢，曾低見２６８２２，挫３０１點。行政長官林鄭

月娥表示不認同穆廸決定，並感到失望，恆指之後曾收復部分失地，最終半日仍跌２７４點或１

﹒０１％，報２６８４９點，失守１０天線（約２６８６６點）及５０天線

（約２６９２０點），主板成交３３０﹒１７億元。國企指數報１０５２０，跌１０７點或

１﹒０１％。

Ａ股向下，上證指數報２９９９，跌３０點或１﹒０２％，失三千關口。深成指數報

９７８１，跌１３６點或１﹒３８％，兩市成交３３２９﹒８９億元人民幣。

重磅股全線向下，匯控（００００５）上日倫交所回購約３１５萬股，涉資近１﹒９億元，

今日走低１﹒２４％，報５９﹒８５元；騰訊（００７００）旗下公司持有股份的海瀾之家（滬

：６００３９８）走高，因為出售服裝股權可獲收益５６００萬，不過騰訊亦低

０﹒８７％，報３４３﹒６元；市傳港交所（００３８８）敵意收購倫交所的機會增加，半日軟

０﹒７７％，報２３３﹒２元；友邦（０１２９９）遭野村微降目標至７５﹒９１元，評級維持

「中性」，最終跌１﹒０７％，報７８﹒８元；中移動（００９４１）半日挫１﹒５７％，報

６６元；另外港鐵（０００６６）紅磡站今早有一列車發生出軌事故，車廂被撞至斷開兩截，半

日收跌１﹒２８％，報４６﹒２元。



＊國際油價回吐中石化下挫，貿易談判有進展貿易戰股軟＊



雖然特阿拉伯原油設施遭到襲擊，帶動油價隔晚急漲，不過布蘭特原油和紐約原油今早都出

現回吐，中石化（００３８６）亦回吐３﹒１７％，報４﹒８８元；不過中海油（００８８３）

尚有資金追捧，半日微升０﹒１６％，報１２﹒８元；中石油（００８５７）亦微漲

０﹒２３％，報４﹒３３元；中海油服（０２８８３）無升跌，報９﹒８３元。

其他能源股就出現追捧，煤炭股中國神華（０１０８８）受捧，半日走高１﹒６８％，報

１６﹒９８元，暫表現最好藍籌。燃氣股新奧能源（０２６８８）亦受捧，半日漲２﹒３１％，

報８１﹒９５元，暫表現最好國指股。

中美貿易將進行新一輪談判，美國貿易代表辦公室公布，中美副貿易代表本周四（１９日）

會在華盛頓會面，雙方就保護知識產權及技術轉讓問題尋求解決辦法，不過貿易戰股走弱。萬洲

國際（００２８８）挫２﹒９４％，報７﹒２６元；創科實業（００６６９）走低２﹒８６％，

報５６﹒０５元；申洲國際（０２３１３）跌１﹒６４％，報１０８﹒２元；敏實集團

（００４２５）亦跌１﹒５２％，報２５﹒９元；德昌電機（００１７９）軟０﹒５６％，報

１４﹒１８元。



＊上月內地樓價僅平穩內房走低，本地地產沽壓未止恆隆領跌＊



國家統計局指出，８月內地房地產市場整體延續平穩形態，四個一線城市新建商品住宅銷售

價格按月漲幅與上月相同，內房普遍走低。新城發展（０１０３０）挫２﹒６５％，報６﹒６元

；融創中國（０１９１８）走低２﹒６％，報３３﹒６５元；融信中國（０３３０１）亦跌２﹒

６％，報８﹒９９元；合景泰富（０１８１３）低２﹒２４％，報６﹒９９元；富力地產（０２

７７７）軟２﹒１５％，報１２﹒７２元；雅居樂（０３３８３）亦跌２﹒０５％，報９﹒５５

元。

市場對港府推空置稅的憂慮持續，本地地產已連續跌三走軟。恆隆地產（００１０１）挫２

﹒４２％，報１７﹒７４元；信和置業（０００８３）跌０﹒８４％，報１１﹒７８元；新地（

０００１６）跌０﹒６１％，報１１４﹒８元；恆基地產（０００１２）低０﹒３９％，報

３８﹒２元。

汽車股今日亦普遍出現沽壓，吉利汽車（００１７５）挫３﹒３６％，報１３﹒２２元，暫

表現最差藍籌及國指股；東風集團（００４８９）走低２﹒３８％，報８﹒２元；長城汽車

（０２３３３）跌２﹒４６％，報５﹒５４元；華晨中國（０１１１４）亦跌２％，報９﹒３２

元；廣汽集團（０２２３８）軟２﹒０１％，報８﹒２９元；另外，耐世特（０１３１６）受旗

下客戶通用汽車工人發動大罷工影響，半日瀉４﹒８１％，報６﹒５３元。

郭台銘宣布不參選台灣總統，相關股份急跌。富智康（０２０３８）瀉１８﹒４％，報

１﹒０２元；雲智匯科技（０１０３７）挫１３﹒１６％，報０﹒４９５元；鴻騰精密

（０６０８８）跌３﹒６３％，報３﹒４５元。



＊徐滿光：港鐵回落至４５元吸納，目標五十天線＊



港股今早再回吐二百多點，太陽證券研究部投資策略師徐滿光向《經濟通通訊社》表示，由

於隔晚（１６日）美股回吐，港股今早表現弱勢，跌穿二萬七關口，不過投資者無需太悲觀，因

為北水流入港股未見有停倉舉動，所以預料在２６７００點有支持，而且仍有上升動力上試至百

天線（約２７５００點）。

港鐵因火車出軌事故而股價下挫，徐滿光認為，連日的示威活動已導致乘客量減少，或嚴重

影響其業績表現，不過港鐵是公用事業，所以長遠表現仍不會太差，因此他建議投資者可待股價

回落至４５元才吸納，目標價可看五十天線（４９﹒２元）。（ｊｔ、ａｌ）

