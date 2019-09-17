《鍾之日記》加碼寬鬆夢一場，港鐵脫軌又降級

《鍾之日記》９月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香港反修例運動持續，繼惠譽早前下調香港評級後，評級機構穆迪亦將香港的評級展望由「

穩定」下調至負面，信貸評級維持「ＡＡ２」，目前只剩標準普爾沒修正香港評級，不過估計收

齊三大國際評級機構下調評級的事實亦不會遠。

隔晚國際油價飆升，觸發投資者對地緣政治風險的憂慮，美股三大指數全線回落，香江魚缸

亦低開１８１點，失守２７０００點，午後，中資金融股及本地銀行股跌勢明顯，港股最多跌

４３０點見２６６９４點。最終，恆指收報２６７９０，跌３３４點或跌１﹒２３％，主板成交

６８０﹒７８億元。

台灣首富、鴻海集團前主席郭台銘出人意料地宣布不參選競逐台灣總統，震盪政壇股市，兩

岸三地的鴻海系股份全線跌，港股富智康（０２０３８）大插水，收挫２０％，鴻騰精密

（０６０８８）跌近４％，Ａ股工業富聯（滬：６０１１３８）挫３％，反而台股鴻海最冷靜，

收跌１﹒８％。



＊Ａ場創７月８日以來最大單日跌幅＊



內地８月工業、消費及投資數據均遜預期，引發各大行憧憬人行加碼寬鬆，但人行面對今日

８００億元（人民幣．下同）逆回購、２６５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，雖一如預料

推出新一碗「麻辣粉」（ＭＬＦ俗稱），但規模意外地收縮至２０００億元，且維持操作利率維

持３﹒３％不變，加上不開展逆回購操作，以全口徑計，今日淨回籠資金達到１４５０億元。

ＭＬＦ維持利率不變，寬鬆憧憬成空，資本市場感失望，祖國股市午後跌幅加劇，滬綜指全

日跌幅擴大至１﹒７４％，創７月８日以來最大單日跌幅，收報２９７８﹒１２點，是６個交易

日以來首次失守三千關，深成指挫１﹒９７％，創業板指更挫２﹒１２％。兩市今日成交

５８５９億元，和昨日成交額大約持平。



＊人行堅守利率不似預期，內銀股繼續走軟＊



人行縮量續做２０００億元ＭＬＦ，而維持操作利率維持３﹒３％不變，令市場對下調利率

的期望落空。新ＬＰＲ形成機制與ＭＬＦ利率掛勾，若ＭＬＦ利率不變，ＬＰＲ的下調空間有限

。內媒引述多位分析師表示，本次ＭＬＦ利率未下調，主要和通脹壓力和避免再度刺激房地產有

關。

分析指，目前市場對本周五（２０日）ＬＰＲ利率是否會下調發生了分歧。因為ＬＰＲ是針

對最優質客戶的貸款利率，在目前監管部門強調支持實體經濟的情況下，銀行也可能在加點上多

做考慮。

此外，經濟學家鄧海清表示，今年７月以來，降息預期持續存在，但從未實現。此次ＭＬＦ

到期，幾乎是最後一個ＭＬＦ利率下調時間窗口，下一次ＭＬＦ到期要到１１月５日。因此，此

次ＭＬＦ利率不變，極大概率標誌著７月以來的降息預期徹底落空。

人行維持中性貨幣政策，銀行的息差優勢或得以保持，有助銀行業盈利能力。不過，市場減

息預期落空，作為「百業之母」的內銀股亦隨市走低。建行（００９３９）收跌１﹒６％，成交

金額僅次於騰訊（００７００），涉資３０﹒５億港元；民生銀行（０１９８８）跌１﹒８％，

中信銀行（００９９８）跌１﹒４％，工行（０１３９８）、交行（０３３２８）、招商銀行（

０３９６８）均跌逾１％，農行（０１２８８）跌１％，中行（０３９８８）亦跌０﹒９％。



＊港鐵出軌，穆迪降級＊



香港政局風雨飄搖，港鐵公司（０００６６）去年被曝沙中線偷工減料醜聞，最近又被捲入

反修例運動的風暴，今早更發生了罕見的鐵路意外。在今早繁忙的上班時間，從旺角東站開往紅

磡的列車發生出軌事故，據現場乘客表示，列車嚴重搖晃後出軌，有車廂被撞至斷開兩截，所有

乘客需即時疏散，８人受傷或不適，其中５人需送院。

港鐵車務總監劉天成表示，涉事列車其中３卡出軌，目前未得悉事故原因，但他表示列車出

軌通常有３個原因，包括軌道有外物、軌道有缺損及列車有部分設施行駛有不當地方，港鐵將全

面檢視，港鐵將成立調查委員會深入調查，並會配合政府的調查工作。

港鐵成反修例示威者的攻擊對象後，再發生出軌事故，連內地官媒都迅速跟進報道，有支持

政府人士猜測事件和示威人士搗亂有關，但劉天成強調，暫時斷定出軌原因言之過早。

出軌事故可能是個別事件，但自從官媒發聲呼籲港鐵切勿道德「脫軌」後，港鐵近期在處理

民間示威活動時即變得「積極有為」，包括即時關站，月台成為警察拘捕市民戰場等等，令示威

者的不滿情緒推高，各區車站受到的破壞愈來愈嚴重，甚至已上升到被縱火程度。

穆迪最新將港鐵展望從穩定調整為負面，因香港的主權評級已被下調，而港鐵對香港政府高

度依賴，鑑於雙方在經營和經濟方面的密切聯繫，港鐵的信貸質量與政府關聯，意即港鐵與港府

屬「攬炒」的依附關係。

港鐵今日跌１﹒３％，報４６﹒２元。



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