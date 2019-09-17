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即市新聞

17/09/2019 16:05

《匯市縱橫－蕭啟洪》英倫超市

　　《匯市縱橫》英磅徘徊３０年低位，估唔到除咗英磅計價資產有價有市之外，連藝術品都惹
人垂涎，布倫海姆宮一個展品金馬桶半夜比人偷咗，結果當然唔係無廁所用咁簡單，而係嚴重嘅
藝術品失竊，而且裝修個廁所既朋友都知，換馬桶好大工程，點都要扑爆某啲位，結果賊人仲整
爆晒啲水喉位，整到布倫海姆宮要大修。
　　據報道個金馬桶估值成１００萬英磅，藝術來講，價值值幾多真係見仁見智，不過呢件展品
使用量比較多，每人可以預約用三分鐘，入到去點樣用，留返比讀者自行想像，加上個馬桶有返
咁上下重手，把玩同埋欣賞有一定難度，實際黑市買家肯出幾錢都係一個大問題。不過金價夾上
之下佢內含價值一定高咗唔少，最差情況有機會好似雷米金盃咁，比人熔咗出售。
　　言歸正傳，英磅持續低位徘徊，好多時候買野打晒八折，最近見到幾單交易頗為有趣，包括
李超人買起英國連鎖酒吧經營商，孩之寶收購卡通粉紅豬母公司，最矚目當然係港交所計劃收購
倫交所，呢單交易政治意味比較重，同價錢關係比較低，發展落去港交所好大機會提價敵意收購
呢。
　　有人話美國最大幾間銀行已經變成金融公用股，自從金融海嘯後資本水平重新提升至較高水
平，又唔比收購，經濟向好下基本上信貸成本好低，賺咗錢唯有回購同派返出去，咁講法交易所
某啲方面就好似一件藝術品，動不動幾十倍市盈率，賣家好多時候未必肯隨便賣出去，買家想得
到心頭好，要想下計仔。

＊本周策略＊
　
歐元：上周建議候高於１﹒１０５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９００，止蝕
１﹒１１６０。

黃金：上周建議於現價每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。

英鎊：本周建議候高於１﹒２５２０沽出歐元兌美元，目標１﹒２３２０，止蝕１﹒２６２０。
　　　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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