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18/09/2019 07:56

【貿易開戰】特朗普：美中貿易協議可能在明年總統大選前後達成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普表示，可能在明年總統大選前與中國達成貿易
協議，亦可能在投票後的第二日達成協議。
　　特朗普稱，中國政府認為他將贏得連任，但北京官員更希望能與其他人打交道。他已經告訴
中國，如果在２０２０年１１月３日大選後達成協議，對北京而言，協議條款將比目前能達成的
差得多。
　　美中兩國副手級貿易談判代表將在周四於華盛頓會晤，進行近兩個月來的首次面對面會談，
會談的目的是為預計將於１０月初舉行的高級別磋商鋪路。（ｍｎ）

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