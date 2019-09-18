《異動股》華為指未來５年計算產業達２萬億美元，瑞聲急升近５％

《經濟通通訊社１８日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升４﹒７１％，報４２﹒２元，

破百天線（４１﹒３９元），暫升幅最大藍籌；成交約１４１萬股，涉資５８８１萬元，主動買

盤７３％。

今早華為在上海召開聯接大會，華為副董事長胡厚崑表示，未來１０年計算產業是大藍海，

預計未來５年計算產業空間達２萬億美元，華為將會堅定不移地投入，胡厚厚崑稱，華為認為，

理想的計算模式是先在中心節點進行暴力計算，來對通用模型進行訓練，並且用這個通用模型來

支持邊緣和終端側的計算。

另外，蘋果上周三（１１日）發布三款ｉＰｈｏｎｅ新機：ｉＰｈｏｎｅ １１、

ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ，並於上周五

（１３日）開始進行預售，ｉＰｈｏｎｅ １１系列新品在京束網站上，短短５分鐘即售罄，預

售量年增４８０％。 據天貓的數據則顯示，開賣後１分鐘，成交金額就突破１億元人民幣。

現時，恆生指數報２６８５３點，升６３點或升０﹒２４％，主板成交３７﹒３７億元。國

企指數報１０５２９點，升２６點或升０﹒２６％。

上證綜合指數報２９８６點，升８點或升０﹒２８％，成交１３７﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報９７５８點，升３５點或升０﹒３６％，成交２０４﹒２６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ４１﹒６０元 升３﹒２３％

比亞迪電子（００２８５） １１﹒８２元 升２﹒６０％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４８元 升１﹒０５％

通達集團 （００６９８） ０﹒６７元 升３﹒０８％

信利國際 （００７３２） １﹒０９元 升２﹒８３％



丘鈦科技 （０１４７８） ８﹒８０元 升３﹒０４％

富智康集團（０２０３８） １﹒０１元 升１﹒００％

舜宇光學 （０２３８２） １１７﹒９０元 升１﹒２０％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒４６元 升０﹒２９％

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（ｕｌ）

