【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒４６億人幣，買建行中芯沽騰訊招行

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局將於本港時間明日（１９日）凌晨公布議息結果，

市場觀望氣氛濃厚，恆指今日窄幅上落，高低波幅僅１６０點，最終收市軟３６點報

２６７５４，十天線（約２６８８３）及五十天線（約２６８９０）得而復失，成交不足６００

億元。

按額度計算，北水全日淨流入回升至４﹒４６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建

設銀行（００９３９）、中芯國際（００９８１）、中海油（００８８３）；淨賣出最多的依次

是騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）、中國石油（００３８６）。

主板成交５９５﹒０８億元，較昨日減少１２％，其中港股通成交９５﹒１６億元，佔總成

交１６％。



＊５Ｇ概念股亦受北水青睞＊



華為在上海召開聯接大會，華為副董事長胡厚崑表示，未來１０年計算產業是大藍海，預計

未來５年計算產業空間達２萬億美元，華為將會堅定不移地投入。５Ｇ概念股今日炒起，亦獲北

水青睞，中芯、瑞聲科技（０２０１８）及中國鐵塔（００７８８）淨流入金額分別達１﹒２８

億元、７１５９萬元及６１６４萬元，股價分別收升３﹒１１％報１０﹒６２元，急漲

１０﹒１７％報４４﹒４元，以及升１﹒０８％收１﹒８８元。（ｅｃ）

