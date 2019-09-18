《小傳日記》待鮑叔減息，缸友心忐忑！

《小傳日記》沙特嘅產油設施被襲擊後，終於恢復生產，不過缸友都係關心鮑叔今晚或減息

多啲，花旗魚缸隔晚（１７日）反彈。香江魚缸今朝都跟住高開４８點，報２６８３８，加上手

機設備佬有缸邊消息力撐，魚缸曾經高見過２６８９１踢高１００點，短暫收復咗１０天線（約

２６８８４點）同５０天線（約２６８９０點），不過高位見回吐，尾市稍倒跌低見２６７３０

，最終收低３６點，報２６７５４點，上唔返二萬七之餘，１０天線同５０天線又係得而復失，

全日波幅只有１６０點。全日主板成交約５９５億銀減少近１３巴仙。國貨佬指數收

１０４７８點，微跌２３點。

神州Ａ場反彈，上證收報２９８５，升７點，未重上三千點大關。深證成分指數報９７５３

點，高３０點或近半巴仙。兩市合共成交４８７２億銀人仔減少近１７巴仙。

大隻藍戰士普遍有支持，獅子銀行畀穆迪降外幣存款評級展望去到負面，不過大象

（００００５）高１毫子，報５９﹒８５銀。巨無霸新股百威亞太（０１８７６）返嚟啦，今日

開始招股，生發發（００３８８）升６毫子，報２３３﹒２銀。ＱＱ（００７００）再用

３７７０萬銀回購１１萬股，不過今日仍跌６毫子，報３４３銀。神州移動（００９４１）畀高

盛降「他屐」近一成六到７０銀，維持中性評級，最後跣低近半巴仙，報６５﹒７銀。友邦

（０１２９９）重上百天線（約７８﹒８５銀），收升近１巴仙，報７８﹒９銀。



＊沙特復油產三桶油佬孱，油魔終消退鐵鳥唔再頹＊



沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王話，今個月會繼續提供石油供應，下個月產量仲會達到每

日９８９萬桶，亦即係石油生產全面恢復，噚晚國際油價大劈約６巴仙，「三桶油」今日即時插

水。中石化（００３８６）跣低逾２巴仙，報４﹒７６銀，穿十天線（約４﹒８１銀）。中石油

（００８５７）撻低２巴仙，報４﹒２４銀；中海油（００８８３）縮水逾１巴仙，報

１２﹒６８銀；中石油（００８５７）亦跌近２巴仙，收４﹒２４銀。

煤炭佬都跟住油股佬走貨，南方能源（０１５７３）大劈近一成，報１﹒９４銀，已經三連

跌兼三連陰累挫逾兩成半。神州神華（０１０８８）亦剎車近３巴仙，報１６﹒４銀，穿十天線

（約１６﹒５４銀），係全日表現最差藍戰士同國貨佬。

有人歡喜就有人愁，沙特油王恢復生產擊退咗油魔，一眾鐵鳥終於都可以蜈蚣彈。國航

（００７５３）鏟高逾４巴仙，報７﹒３５銀，破十天線（約７﹒２３銀）同五十天線（約

７﹒２２銀）。南航（０１０５５）踢高近３巴仙，報４﹒９銀，破十天線（約４﹒８７銀）同

五十天線（約４﹒８５銀）。東航（００６７０）起哄逾１巴仙，報３﹒９７銀。另外，屐飛（

００２９３）有力撐漲近１巴仙，報１０﹒３銀。不過，中銀航租（０２５８８）就縮水近半巴

仙，報７５﹒１銀，已經三連跌兼三連陰。



＊唉瘋鬥華為手機佬好Ｈｉｇｈ，阿爺有政策體品真係發＊



蘋果公布新「唉瘋」之後，雖然缸友都唔多睇好，但神州預訂情況都唔錯，而華為亦預備公

布新手機，大家都進入換機潮，手機佬梗係合皮。瑞聲（０２０１８）飆升一成，報４４﹒４銀

，係全日表現最好藍戰士。舜宇（０２３８２）就微漲近半巴仙，報１１６﹒９銀。丘鈦科技（

０１４７８）飛高高７巴仙，報９﹒１７銀。比亞迪電子（００２８５）逾半成，報

１２﹒１銀。鴻騰精密（０６０８８）踢高近２巴仙，報３﹒５１銀。

過完中秋，天氣又預備開始轉凍，阿爺突然推個新嘅體育用品國策，要力爭喺２０２２年前

，冰雪產業總規模超過８０００億人仔，推動實現「三億人參與冰雪運動」嘅目標。體品佬今日

飛高高。３６１度（０１３６１）抽高近３巴仙，報１﹒５７銀。特步（０１３６８）飛起近４

巴仙，報４﹒４４銀。安踏（０２０２０）飆近４巴仙，報６５﹒３銀，係全日表現最好國貨佬

。中動向（０３８１８）升逾１巴仙，報０﹒８５銀。



＊里昂無撤租太地仍糟糕，中金讚龍湖缸友齊歡呼＊



香江地產佬同樣都好關心鮑叔減唔減息，不過有傳話阿爺要懲罰太古集團，所以要中信里昂

徹租太古廣場，但人哋太古地產（０１９７２）都否認呢件事，而且里昂仲續租添！唯獨股價都

係無乜起色，潛近２巴仙，報２５﹒３５銀。其他磚頭佬都無咩神氣，可能等緊鮑叔消息。新世

界（０００１７）跌近１巴仙，報１０﹒１銀。九倉置業（０１９９７）亦跌逾１巴仙，報

４３﹒８銀。長實（０１１１３）軟超過１巴仙，報５５﹒８５銀。

大行中金唱好龍湖（００９６０），維持佢「跑贏大市」評級，「他屐」維持３７﹒３銀，

今日就抽高近３巴仙，報３０﹒７５銀。其他神州磚頭就升跌不一，潤地（０１１０９）

漲近１巴仙，報３３﹒０５銀。碧桂園（０２００７）跌逾半巴仙，報１０﹒２銀。「四條三」

恆大（０３３３３）升逾２巴仙，報１７﹒６８銀。萬科企業（０２２０２）微一格報

２８﹒４５銀。請請！



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