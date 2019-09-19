重磅新股百威亞太（０１８７６）瘦身後再啟上市，昨（１８日）首日公開招股，綜合６券
商，合共借出７﹒０５億元孖展，以未計入增發選擇權部分的公開發售集資額１８﹒９億元計，
認購率逾３７％，較７月首次招股時首日即滿額，表現較遜色。
６家券商中，耀才及時富分別借出３億元。即使近期臨近季結，港元拆息回升，但仍較７月
招股時低近１厘，券商借出孖展的息率由７月達４厘以下，削半至介乎２至２﹒５厘。６間券商
中以致富最高，介乎２﹒４８至２﹒５８厘，其次為時富、信誠及輝立，均為２﹒２８厘。
《香港經濟日報》
19/09/2019 08:55
【新股上市】百威亞太（０１８７６）首日孖展７億，遜首次招股
重磅新股百威亞太（０１８７６）瘦身後再啟上市，昨（１８日）首日公開招股，綜合６券
商，合共借出７﹒０５億元孖展，以未計入增發選擇權部分的公開發售集資額１８﹒９億元計，
認購率逾３７％，較７月首次招股時首日即滿額，表現較遜色。
６家券商中，耀才及時富分別借出３億元。即使近期臨近季結，港元拆息回升，但仍較７月
招股時低近１厘，券商借出孖展的息率由７月達４厘以下，削半至介乎２至２﹒５厘。６間券商
中以致富最高，介乎２﹒４８至２﹒５８厘，其次為時富、信誠及輝立，均為２﹒２８厘。
《香港經濟日報》
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