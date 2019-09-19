《真知灼見－溫灼培》美日央行議息會剖析

《真知灼見》聯儲局議息會後，如預期減息０﹒２５％，把聯邦儲備基金息率範圍降至

１﹒７５％至２﹒０％水平。在其聲明中，聯儲主席鮑威爾指，現時美國經濟良好，惟考慮到環

球經濟轉弱及美國與其他國家的貿易磨擦等，所以才作出是次減息行動，但他揚言，今次已是一

次防衛性質的減息。言下之意，除非日後經濟數字轉差，今年內聯儲局將不會再輕易減息。而在

議息會後，據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局今年底前再減息機會只為６３％。



＊聯儲局年底前再有可能減息＊



美國經濟發展是否真的好，現階段仍是言之尚早。特朗普政府已於９月１日對中國額外約值

１２５０億美元貨品加徵１５％關稅，據了解，貨品當中大多為民生用品，如智能手錶、平面電

視及鞋等，所以當這批貨品被徵關稅後，可以想像將對美國消費者有著較大負面影響。正如聯儲

局所指，日後會否再減息視乎經濟狀況而定。但正因筆者相信日後美國經濟轉差風險高，建議投

資者不要對年底聯儲局有再減息可能掉以輕心。



＊日本十月底加大量寬機會高＊



反觀日本。於周四議息會後，日本中央銀行如預期宣布維持所有貨幣政策不變。日央行在其

聲明中指，會深入研究現今當地經濟及通脹狀況，以籌備１０月份議息會作進一步貨幣政策決定

。現時日本的官方息率為－０﹒１％，而１０年債券孳息率則保持於零水平。筆者相信，日本央

行１０月３１日議息會上加大量寬的機會高。原因有兩個，首先從１０月１日起，日本政府將把

消費稅由８％增至１０％。回憶對上一次日政府把消費稅調升，日本經濟隨即出現衰退，所以很

大機會今次也不例外。屆時將逼使日本央行加大量寬步伐以紓緩經濟。其次，美日貿易談判快達

成協議，按照美國總統特朗普所指，快則可能於本月底的聯合國大會上兩國便有機會簽署條約。

自美國農產品出口失去了中國市場後，美國便急於尋找新出口市場，日本相信很大機會將成為美

國要尋求農產品出口的目標市場。筆者有著這樣想法亦非無道理。日本副經濟財政大臣西村康稔

周四（１９日）指，日本政府正準備對小企業及農民作經濟援助，以應付一旦美日在貿易上達成

協議後對他們所做成的衝擊。可以想像，一旦美國農產品打進日本市場，日本農民將大受損失，

進一步損害經濟，屆時相信亦需要日央行加大量寬政策紓緩經濟下行壓力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

