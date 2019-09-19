《思前想後－郭思治》港股倘穿廿天線，將下試月初低位２５４９８

《思前想後》自踏進本周，由於買盤態度已趨審慎，故只要回吐沽壓稍作主動，大市表現已

可重拾疲態。經過本周一（１６日）、周二（１７日）之急回後，由於恆指已再度跌穿５０天及

１０天線，故整個大市技術上已再重陷反覆不明之中，如大市再進一步跌穿２０天線，則將再次

重陷反覆欲試底之弱態中，而所指的「底」，暫該為本月３日之低位２５４９８點。

至於整個反彈潮是否已完結，不妨從技術上之表現稍作測度，恆指自７月４日高位

２９００７點開始之回落，其後喘定於８月１５日之低位２４８９９點，即恆指在６周內共下跌

４１０８點，而自８月１５日低位２４８９９點開始之反彈，暫該止步於９月１３日之高位

２７３６６點，即在４周內已反彈２４６７點，相對跌幅４１０８點計，即大市已反彈跌幅之

６０％，單以一個技術性反彈之市勢計，幅度該不算少矣。現時恆指既然已再度跌穿５０天及

１０天線，論形勢，大市之反彈可能已暫時見頂。



＊港股８月中起反彈潮暫已見頂＊



本月大市之形態暫仍屬先低而後高，恆指暫是由３日之低位２５４９８點升至１３日之高位

２７３６６點，即本月大市之波幅暫為１８６８點，以單月計，此幅度當不算少，該已可滿足月

內對波幅之需要。再者，本月恆指高低位出現是相隔９個交易日，亦該可接受。即從多方面之技

術表現作分析，本月之高位可能已出現，如推斷無誤，則在本月餘下之交易日，整個大市將會處

反覆不明之中，大市如欲擺脫目前之弱態，首要的條件是恆指必需成功重越１０天及５０天線並

穩守其上，否則，短期後市仍將持續反覆。



＊本月高位已出現報２７３６６＊



短期後市能否再進一步推升，當需視乎主要恆指成分股之表現，單是以下７隻權重股入在恆

指內之成份比重已佔達５０﹒０９％，包括騰訊（００７００）佔１０﹒３％，友邦

（０１２９９）佔９﹒９３％，滙控（００００５）佔９﹒１１％，建行（００９３９）佔

８﹒０５％，工行（０１３９８）佔４﹒６９％，中行（０３９８８）佔３﹒０９％，平保

（０２３１８）佔４﹒９％，揍言之，上述７隻藍籌如持續處整固不明的話，大市確難作進一步

之推進。另外，亦需留意成交金額，因目前大市正處關鍵時刻，任何技術性之抽升均需有足夠之

動力去配合，以一周來之交投計，大市暫確欠缺欲推升之動力，正如９月１３日恆指雖創反彈市

之新高至２７３６６點，惟當日之成交金額只得５７６億元，結果在動力不配下，大市於本周初

逆轉而下。



＊恆指第四季或再下試年內低位＊



２０１９年只剩下１４周之交易日，而直到目前止計，本年大市之形態暫仍屬先低而後高，

恆指是由１月３日之低位２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０點，即年內之波幅暫為

５３８４點，首先，此幅度相對仍較細，假如今年大市有約７０００點或７５００點之波幅，則

恆指最後如不上破３０２８０點的話，則可能會下破２４８９６點。再看，２４８９６點至

３０２８０點之中位數為２７５８８點，從走勢上可看到，大市自８月１５日開始至今，技術上

一直反覆於２７５８８點之下，即整個大市一直反覆於今年波幅之下半段，情況相當不理想，或

者，在實體經濟偏淡下，恆指於第四季可能會再下試年內低位。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

