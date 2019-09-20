《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０９４．７９ 跌 ５２．２９點╱０．１９％
標普５００ ３００６．７９ 升 ０．０６點╱０．００％
納斯達克 ７９０１．７９ 升 １３．２４點╱０．１７％
倫敦富時１００ ７３５６．４２ 升 ４２．３７點╱０．５８％
法蘭克福ＤＡＸ １２４５７．７０ 升 ６８．０８點╱０．５５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５９．０８ 升 ３８．４４點╱０．６８％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．０６，歐元兌美元１．１０４８
20/09/2019 07:48
《日出而作》道指倒跌５２點，英倫銀行不減息，英鎊反彈０﹒４％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０９４．７９ 跌 ５２．２９點╱０．１９％
標普５００ ３００６．７９ 升 ０．０６點╱０．００％
納斯達克 ７９０１．７９ 升 １３．２４點╱０．１７％
倫敦富時１００ ７３５６．４２ 升 ４２．３７點╱０．５８％
法蘭克福ＤＡＸ １２４５７．７０ 升 ６８．０８點╱０．５５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６５９．０８ 升 ３８．４４點╱０．６８％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．０６，歐元兌美元１．１０４８
|國際動態20/09/2019
福島核災 東電3前高層判無罪
|生財有道19/09/2019
「移民美國先修課」東西岸生活大不同
|FOCUS19/09/2019
【FOCUS】侵侵怒轟「沒遠見」 鮑叔「認低威」還擊
|生財有道19/09/2019
《開市Good Morning》林家亨：美國減息進入尾聲
|生財有道19/09/2019
【儲局減息】匯豐：減25點子符預期 渣打：港需消除不穩因素才有機跟隨
|生財有道19/09/2019
【儲局減息】陳德霖：美國減息未必對港息有直接影響
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰