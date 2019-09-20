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20/09/2019 07:48

《日出而作》道指倒跌５２點，英倫銀行不減息，英鎊反彈０﹒４％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７０９４．７９　跌　　５２．２９點╱０．１９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００６．７９　升　　　０．０６點╱０．００％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９０１．７９　升　　１３．２４點╱０．１７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３５６．４２　升　　４２．３７點╱０．５８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４５７．７０　升　　６８．０８點╱０．５５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６５９．０８　升　　３８．４４點╱０．６８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．０６，歐元兌美元１．１０４８

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