《異動股》華為公布新款５Ｇ手機，舜宇走高逾１％創超過一年高

《經濟通通訊社２０日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價升１﹒２５％，報１２１﹒７元

；成交約２９萬股，涉資３５５１萬元。盤中高見１２１﹒９元，創逾一年高位。

華為於德國慕尼克公布全新５Ｇ手機「Ｍａｔｅ３０」系列，當中採用４０００萬像素的

Ｌｅｉｃａ四主鏡頭，惟手機搭載系統並非鴻蒙系統，而是是基於Ａｎｄｒｏｉｄ １０的

ＥＭＵＩ １０，而手機亦缺乏Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ等服務。定價方面，是次官方推出３款包

括Ｍａｔｅ３０、Ｍａｔｅ３０ Ｐｒｏ及及Ｍａｔｅ３０ Ｐｒｏ ５ｇ，售價分別約

６９００港元、９５００港元及１０４００港元。

另外，三星最新旗艦手機Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ １０於８月２３日南韓正式開賣，截至

本周一（１６日）為止，銷售量已突破１００萬大關。Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ １０成為南韓

史上銷售量上升最快的智能手機，在南韓的預購量達１３０萬部，是上一代Ｎｏｔｅ ９銷售量

的兩倍以上。

現時，恆生指數報２６５４７點升７９點或升０﹒３０％，主板成交６４﹒６３億元。國企

指數報１０４１３點，升２８點或升０﹒２８％。

上證綜合指數報３００４點，升５點或升０﹒１８％，成交１０２﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報９８７０點，升１８點或升０﹒１８％，成交１８２﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） １２１﹒７０元 升１﹒２５％

比亞迪電子（００２８５） １２﹒５８元 升０﹒３２％

華顯光電 （００３３４） ０﹒６２元 跌４﹒６２％

通達集團 （００６９８） ０﹒６９元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒１９元 無升跌

高偉電子 （０１４１５） １﹒３７元 升２﹒２４％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒７３元 升２﹒３１％

瑞聲科技 （０２０１８） ４７﹒０５元 升０﹒１１％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９８元 升２﹒０８％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒５３元 升０﹒５７％

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（ｕｌ）

