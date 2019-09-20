《中資異動》智能手機出貨量有望造好，中芯升４％，本月漲近三成

《經濟通通訊社２０日專訊》中芯國際（００９８１）現價升３﹒７９％，報１０﹒９６元

，盤中高見１１﹒０６元，創近１５個月高；成交約２１５１萬股，涉資２﹒３５億元，主動買

盤６７％。

中芯本月表現強勁，以現價計，已累升近三成，升破多條移動平均線。另外，蘋果上周發表

新型號ｉＰｈｏｎｅ，有分析指，新ｉＰｈｏｎｅ預售情況理想。加上，三星最新旗艦手機

Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ １０於８月２３日南韓正式開賣，截至本周一（１６日）為止，銷售

量已突破１００萬大關。Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ １０成為南韓史上銷售量上升最快的智能手

機，在南韓的預購量達１３０萬部，是上一代Ｎｏｔｅ ９銷售量的兩倍以上，因此市場憧憬智

能手機出貨量表現會較去年理想。

現時，恆生指數報２６５３４點，升６５點或升０﹒２５％，主板成交２２１﹒３７億元。

國企指數報１０３８７點 升０﹒０２％ 或升２點。

上證綜指報３００６點，升６﹒９１點或升０﹒２３％，成交６７０﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） １０﹒９６０元 升３﹒７９％

中電華大科技（０００８５） ０﹒７１０元 無升跌

ＡＳＭ太平洋（００５２２） １０１﹒１００元 升２﹒１７％

太睿國際控股（０１０１０） １﹒５６０元 無升跌

華虹半導體 （０１３４７） １７﹒８４０元 升５﹒８１％

上海復旦 （０１３８５） ８﹒５３０元 跌０﹒８１％

康特隆 （０１９１２） １﹒６００元 升１﹒２７％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒４５０元 無升跌

海亮國際 （０２３３６） ０﹒４０５元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒１５８元 無升跌

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（ｆｚ）

