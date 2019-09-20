  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2019 10:20

《中資異動》智能手機出貨量有望造好，中芯升４％，本月漲近三成

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中芯國際（００９８１）現價升３﹒７９％，報１０﹒９６元
，盤中高見１１﹒０６元，創近１５個月高；成交約２１５１萬股，涉資２﹒３５億元，主動買
盤６７％。
　　中芯本月表現強勁，以現價計，已累升近三成，升破多條移動平均線。另外，蘋果上周發表
新型號ｉＰｈｏｎｅ，有分析指，新ｉＰｈｏｎｅ預售情況理想。加上，三星最新旗艦手機
Ｇａｌａｘｙ　Ｎｏｔｅ　１０於８月２３日南韓正式開賣，截至本周一（１６日）為止，銷售
量已突破１００萬大關。Ｇａｌａｘｙ　Ｎｏｔｅ　１０成為南韓史上銷售量上升最快的智能手
機，在南韓的預購量達１３０萬部，是上一代Ｎｏｔｅ　９銷售量的兩倍以上，因此市場憧憬智
能手機出貨量表現會較去年理想。
　　現時，恆生指數報２６５３４點，升６５點或升０﹒２５％，主板成交２２１﹒３７億元。
國企指數報１０３８７點　升０﹒０２％　或升２點。
　　上證綜指報３００６點，升６﹒９１點或升０﹒２３％，成交６７０﹒４１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　　１０﹒９６０元　　　升３﹒７９％
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒７１０元　　　無升跌
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　１０１﹒１００元　　　升２﹒１７％
　　太睿國際控股（０１０１０）　　　１﹒５６０元　　　無升跌
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１７﹒８４０元　　　升５﹒８１％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　８﹒５３０元　　　跌０﹒８１％
　　康特隆　　　（０１９１２）　　　１﹒６００元　　　升１﹒２７％
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒４５０元　　　無升跌
　　海亮國際　　（０２３３６）　　　０﹒４０５元　　　無升跌
　　晶門科技　　（０２８７８）　　　０﹒１５８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態20/09/2019
福島核災 東電3前高層判無罪
生財有道19/09/2019
「移民美國先修課」東西岸生活大不同
FOCUS19/09/2019
【FOCUS】侵侵怒轟「沒遠見」 鮑叔「認低威」還擊
生財有道19/09/2019
《開市Good Morning》林家亨：美國減息進入尾聲
生財有道19/09/2019
【儲局減息】匯豐：減25點子符預期 渣打：港需消除不穩因素才有機跟隨
生財有道19/09/2019
【儲局減息】陳德霖：美國減息未必對港息有直接影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金