《股市一周》港股全周五連跌五連陰，累瀉９１７點，失守二萬七關

《經濟通通訊社２０日專訊》港股本周持續低走，雖然聯儲局一如預期再度減息，但受累沙

特油產設施受襲油價急升，穆迪降本港評級展望，市場憂慮香港經濟出現負增長，拖累恆指失守

二萬七關。雖然今日收市險守廿天線，但全周瀉逾九百點，結束兩周連升。

上周五（１３日）港股受消息指美方考慮與中國達成臨時貿易協議，是日急漲２６５點，不

過明顯２５０天線（約２７３７４）出現阻力。本周一（１６日）受沙特阿美旗下油產設施受襲

影響，國際油價飆升，美股期貨顯著受壓，港股全日跌２２８點。周二（１７日）港股受累評級

機構穆迪將本港評級展望由「穩定」下調至「負面」，加上市場憂慮美伊緊張局勢升級，拖累恆

指挫３３４點，失守二萬七關口之餘，更失５０天線（約２６９１９）。

周三（１８日）港股相對平穩，因為市場觀望埂美國議息結果，全日高低波幅僅１６０點，

收市軟３６點。雖然聯儲局一如預期減息四分一厘，但沒有為市場帶來驚喜，加上香港財政司司

長陳茂波預料，香港第三季可能出現負增長，大市氣氛轉差，港股全日高開低收，２０天線（約

２６３７７）失而復得，全日亦挫２８５點。

今日港股未有明顯方向，全日表現牛皮，在中美副手級貿易談判進行之際，美國總統特朗普

顧問白邦瑞表示，若中美短期內未能達成協議，美方已準備向中國貨加徵關稅達５０％至

１００％，市場轉趨保守，收跌３３點，全日波幅僅１５３點，報２６４３５點，險守２０天線

（約２６３９０）。

總結本周，恆指累瀉９１７點或３﹒３５％，上下區間２６３７２至２７２１２點，波幅

８４０點，主板日均成交有７４７﹒８６億元，較上周增加近０﹒６４％。國指全周挫３１２點

或２﹒９２％，收報１０３７５點。



＊中美貿易未解決相關股跌，華為出新機手機股升＊



美國總統特朗普顧問白邦瑞表示，若中美短期內未能達成協議，美方已準備向中國貨加徵關

稅達５０％至１００％，本周貿易相關股走低。敏華控股（０１９９９）挫３﹒５３％，報

４﹒３７元；利豐（００４９４）走低１３﹒０８４％，報０﹒９３元；創科（００６６９）挫

７﹒２２％，報５４元；敏實集團（００４２５）跌５﹒９２％，報２５﹒４５元；耐世特

（０１３１６）挫４﹒３２％，報６﹒６５元；信義玻璃（００８６８）微升０﹒３４％，報８

﹒８４元。

手機設備股本周受華為推售新５Ｇ手機的消息帶動走高。舜宇光學（０２３８２）微升

０﹒２５％，報１１９﹒７元。比亞迪電子（００２８５）本周漲２﹒１７％，報１２﹒２６元

；瑞聲科技（０２０１８）走高１１﹒８４％，報４５﹒８元，為全周表現最好藍籌；丘鈦科技

（０１４７８）漲１﹒６５％，報９﹒２４元；通達（００６９８）擬分拆家品業務於深創板上

市，本周走高７﹒９４％，報０﹒６８元。



＊聯儲局再減息一如預期，本地地產港銀未受帶動＊



美國聯儲局宣布再減息，但當時消息未能帶動本地地產造好，令地產股本周走勢偏軟。新世

界（０００１７）挫３﹒４５％，報１０﹒０８元；新地（０００１６）旗下大型新盤西南九龍

「匯璽ＩＩＩ」昨日首輪推售３５２伙，即日近沽清，本周仍跌２﹒３％，報１１４﹒５元；恆

地（０００１２）軟１﹒１７％，報３８﹒１５元；長實（０１１１３）及市建局合作發展的長

沙灣「愛海頌」已獲批預售樓花，料本月推出，本周仍挫５﹒３％，報５４﹒４５元；信置

（０００８３）走低４﹒４６％，報１１﹒５６元。

美國減息四分一厘，金管局亦隨即宣布，下調本港貼現窗利率０﹒２５％；加上穆迪此前下

調匯控（００００５）及恆生外幣存款展望，匯控本周微跌１﹒１５％，報６０元；恆生

（０００１１）挫３﹒９７％，報１７１﹒９元；東亞（０００２３）挫３﹒０５％，

報１９﹒６８元；中銀（０２３８８）挫４﹒６３％，報２６﹒９元；唯獨渣打（０２８８８）

本周微升１﹒５９％，報６７﹒２元。



＊政策助交通鐵路股向上，汽車股獲利盤現受沽壓＊



中國國務院印發《交通強國建設綱要》，提出要加強新型載運工具研發，帶動部分中資鐵路

股大致向好。中交建（０１８００）本周微升１﹒２１％，報６﹒７元；中鐵（００３９０）挫

２﹒０７％，報５﹒２１元；中鐵建（０１１８６）軟０﹒４３％報９﹒３７元；中國中車

（０１７６６）微升０﹒５２％，報５﹒８４元；同系中車時代電氣（０３８９８）微漲

０﹒７３％，報３４﹒５５元。

汽車股本周普遍出現沽壓，吉利汽車（００１７５）本周挫７﹒７９％，報１３﹒０２元，

為表現最差藍籌及國指股；東風集團（００４８９）遭英國保誠減持６０７萬股，本周挫

３﹒６７％，報７﹒８７元；長城汽車（０２３３３）走低６﹒７７％，報５﹒３７元；廣汽集

團（０２２３８）挫６﹒５９％，報７﹒９４元；華晨中國（０１１１４）遭富瑞降評級至「持

有」，同時微降目標價至９﹒４元，本周挫９﹒７８％，報８﹒７６元；比亞迪（０１２１１）

挫３﹒２８％，報４１﹒３元。

沙特油產設施受襲，油價急升，本周三桶油造好，中海油（００８８３）累漲５﹒７１％，

報１２﹒５８元，為全周表現最好國指股；中石油（００８５７）微升０﹒３９％，報４﹒１６

元；中石化（００３８６）先升後跌，全周挫３﹒４３％收４﹒７８元。（ａｌ、ｊｔ）

