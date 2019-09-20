【華為動向】華為發布Ｍａｔｅ　３０，系統將不預載谷歌商店

《經濟通通訊社２０日專訊》華為在德國慕尼黑舉行的發布會上，正式發布年度旗艦５Ｇ手

機Ｍａｔｅ ３０系列，但由於美國將華為列入出口管制的實體名單，新手機將不預載一系列

Ｇｏｏｇｌｅ的應用程式及服務，包括官方應用程式商店Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ、Ｇｏｏｇｌｅ

地圖，Ｇｍａｉｌ、Ｙｏｕｔｕｂｅ等，情況有如現時在內地購買「國行版」Ａｎｄｒｏｉｄ

手機。

Ｍａｔｅ ３０並非使用自家開發系統鴻蒙Ｈａｒｍｏｎｙ ＯＳ，而是在Ｇｏｏｇｌｅ

Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統的開源版本上運行。華為消費者業務ＣＥＯ余承東表示，新手機將提供

其自家應用程式庫，該公司將花費１０億美元用於推動華為移動服務應用生態系統。

Ｍａｔｅ ３０採用６﹒６２英寸ＯＬＥＤ全面屏，高階版Ｍａｔｅ ３０ Ｐｒｏ則採用

６﹒５３英寸ＯＬＥＤ「環幕屏」，屏幕兩邊彎曲角度達８８度。手機搭載麒麟９９０ ５Ｇ

ＳｏＣ晶片，首次將處理器和５Ｇ基帶集於一體，相比上代芯片，效能提升高達３２％。拍攝功

能是Ｍａｔｅ３０系列的一大賣點，搭載Ｌｅｉｃａ電影級４鏡頭，夜景畫質更為清晰。而長焦

鏡頭支援３倍光學變焦、５倍混合變焦、３０倍數碼變焦。

相關Ａ股公司方面，卓勝微（深：３００７８２）已成為國內智能手機射頻開關、射頻低噪

聲放大器的領先品牌，公司於２０１９年７月在互動平台確認，已為華為供貨並產生收入。星星

科技（深：３００２５６）稱，華為是公司重要的終端客戶之一，主要供應產品包括手機、平板

電腦、手環等蓋板玻璃、觸控顯示模組、精密結構件等，並有合作相關ｍａｔｅ系列產品。

（ａｃ）

