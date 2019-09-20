《日入而息》啟德商業地收５標書，樓價５個月低，上月通脹３年高

《今天重點》﹡啟德商業地已截標，至少收長實、華置等５標書；萊坊表示啟德商業地入標

數量合符預期，流標機會不大；中原表示啟德商業地反應略遜，料每呎樓面

地價９０００元

﹡劉應彬獲委任為金管局高級助理總裁，下月起履新；余偉文獲委任為按揭公

司副主席，李令翔暫代年金公司總裁

﹡港鐵（０００６６）東鐵線紅磡站附近復修工作大致完成；港鐵主席表示抗

議活動令客運量下跌，財產損失約４０００萬

﹡本港８月整體通脹率升至３﹒５％創三年新高

﹡中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒９１％，創２１周新低



《即日市況》﹡公用股受捧，港股表現牛皮，收跌３３點報２６４３５，已連挫五日



《深滬股市》﹡外資掃貨１４９億人幣創歷史第二高，滬指升０﹒２％



《美元匯價》﹡脫歐前景轉樂觀，英鎊或上試１﹒２６阻力；歐元最新報１﹒１０３９╱

１０４３，日圓最新報１０７﹒９６╱９８



《公司業績》﹡創新電子（０８３４６）年度虧損擴大至１０７６﹒３萬元，不派息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）東鐵線紅磡站附近復修工作大致完成；港鐵歐陽伯權稱

遭破壞損失估數千萬不會轉嫁乘客，望港人珍惜品牌

﹡中投表示成立以來年化國有資本增值率逾１３％，去年境外投資錄虧損

﹡中國糖果（０８１８２）行政總裁及財務總監辭任

﹡中梁控股（０２７７２）發行３億美元優先票據

﹡中移動（００９４１）８月４Ｇ上客量淨增４７０萬戶，按月跌３６％

﹡和記電訊（００２１５）冀５Ｇ頻譜成交價能符合市場預期，爭取明年次季

使用

﹡保利達資產（００２０８）開展金融投資業務

﹡重慶農商銀行（０３６１８）Ａ股每股定價７﹒３６元人民幣

﹡海隆控股（０１６２３）發行２億美元票息８﹒２５厘新優先票據

﹡國能國際資產（００９１８）第二階段除牌程序開始

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購６９﹒１萬股，涉資約４６８０萬

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購約２６１﹒５萬股，涉資１﹒６億元

﹡寶新置地（００２９９）附屬收購廣西南寧兩物業發展項目，涉３億元人幣

﹡關振緯辭任勝龍國際（０１１８２）主席及行政總裁，由丁磊接任

﹡新地（０００１６）匯璽ＩＩＩ首輪套現逾３４億，將加推２９３伙

﹡港交所譴責中國環保能源（００９８６）前執董項亮違反和解協議

﹡九龍倉酒店委任陳懷生為晉江馬哥孛羅酒店總經理



《國企紅籌》﹡中電信（００７２８）與聯通就５Ｇ共建共享達成共識；中電信集團與騰訊

視頻簽署５Ｇ業務戰略合作協議

﹡深圳控股（００６０４）８月合同銷售額按年跌３５﹒７％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）回應馬化騰卸任徵信公司法定代表：屬內部管理範疇

﹡彩生活服務（０１７７８）唐學斌辭任行政總裁，黃瑋接任

﹡雲遊（００４８４）附屬獲１５００萬元人民幣貸款，擴展ＶＲ體驗店網絡

﹡復星醫藥（０２１９６）控股股東增持１０６萬股，涉近２４１７萬元



《中國要聞》﹡重慶農商行將成首家ＡＨ農商行，Ａ股下月１４日申購

﹡住建部進一步推進住房租賃中介機構亂象專項整治

﹡廣州二手樓價連降４個月已達年內最低水平

﹡特斯拉二次驗收通過，上海超級工廠量產在即

﹡習近平稱中國高度重視製造業發展，堅持創新驅動

﹡瑞銀料內地市場增長的同時會繼續改革

﹡劃部分國有資本充實社保基金全面推開，設三年禁售期

﹡廣西與大唐集團簽合作協議，推動能源產業化發展

﹡廣東銀保監表示轄區信貸規模首破１０萬億元

﹡茅台集團前總經理劉自力涉受賄罪被拘捕

﹡工信部表示中國５Ｇ標準必要專利數全球第一；工信部張峰赴中國信息通信

研究院檢查安全穩定工作；工信部部長苗圩稱中國４Ｇ基站數量佔全球一半

以上

﹡發改委及銀保監鼓勵金融機構開發「信易貸」產品

﹡大連控股成為滬市首隻跌穿面值退市股份，今日起停牌

﹡中國寶武正式收編馬鋼集團，粗鋼產量直逼國際龍頭

﹡人行１２００億逆回購利率持平，淨投放１２００億；新ＬＰＲ機制第二次

報價，１年期輕微下調５年期持平；人行下周四在港發行１００億人民幣央

票；人行鼓勵金融機構加大力度支持臨港新片區內產業；人行規範農村金融

服務，推廣承包土地經營權抵押貸

﹡上海銀行計劃提供臨港新片區千億人幣專項信貸支持

﹡工行、上交所等１６家金融機構落戶臨港

﹡長三角九城市３年將培育萬名高技能人才

﹡滬中小企２３個重點項目集中開工，總投資７５億元人民幣

﹡臨港新片區將對落戶金融企業予以最高６０００萬元獎勵；臨港管委會表示

爭取在年底前陸續完成政策細則；新片區揭牌滿月，累計接洽項目近２００

個

﹡任正非稱可多買美晶片軟件，緩解與華府衝突

﹡美國國防部長警告北約依賴中國５Ｇ設備會造成風險

﹡聯邦快遞機師在廣州被捕，涉嫌非法運送氣槍子彈

﹡銀保監就商業銀行理財子公司淨資本管理辦法徵求意見；銀保監官員表示支

持投資管理行通過發債或上市補充資本

﹡外交部表示高度讚賞基里巴斯決定同中國恢復外交關係；美聯邦快遞一飛行

員被拘，外交部表示涉嫌走私武器彈藥

﹡富時羅素表示明年９月就第二階段擴容Ａ股進行諮詢

﹡上海８家銀行提供５００億元人民幣試點「高新技術企業貸」

﹡據報阿根廷肉類企業獲准在華註冊

﹡人民政治協商會議成立７０周年，習近平發表重要講話



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０９２９﹒６９點

﹡台灣宣布與吉里巴斯斷交，傳大陸實施壓制台灣計劃



《其他消息》﹡「光復屯門公園」遊行上訴得直，明可按原定路線遊行

﹡周庭立會港島區選舉呈請得直，區諾軒決定上訴

﹡石禮謙批評政府利用空置稅及土地收回條例製造矛盾

﹡政府委任陳鎮仁、蔡香君及吳彩玉為保監局非執董

﹡劉應彬獲委任為金管局高級助理總裁，下月起履新

﹡余偉文獲委任為按揭公司副主席，李令翔暫代年金公司總裁

﹡本港８月整體通脹率升至３﹒５％創三年新高

﹡啟德「尚．珒溋」有望超額認購２倍，擬下周加推

﹡萊坊表示啟德商業地入標數量合符預期，流標機會不大

﹡深股通額度全日用９７億元，陸股通淨流入創歷史第二高；滬股通額度全日

用８８億元，陸股通淨流入近１４９億

﹡中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒９１％，創２１周新低；中原表示啟德商業地反

應略遜，料每呎樓面地價９０００元；下調西九高鐵商業地王估值三成，料

出價趨審慎

﹡金管局表示第二季儲值支付工具交易額按季升５﹒２％；第二季信用卡交易

額按季減少１﹒７％

﹡美聯表示本周末預約睇樓量按周升約５％，連升三周

﹡啟德４Ａ區２號住宅地下周五起招標，１１月８日截標

﹡港鐵主席表示抗議活動令客運量下跌，財產損失約４０００萬

﹡警方回應國際特赦調查：一向尊重被羈留人士權利

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