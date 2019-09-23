《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９３５．０７ 跌 １５９．７２點╱０．５９％
標普５００ ２９９２．０３ 跌 １４．７６點╱０．４９％
納斯達克 ７８２３．５５ 跌 ７８．２４點╱０．９９％
倫敦富時１００ ７３４４．９２ 跌 １１．５０點╱０．１６％
法蘭克福ＤＡＸ １２４６８．０１ 升 １０．３１點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６９０．７８ 升 ３１．７１點╱０．５６％
﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０７．７２，歐元兌美元１．１０２２
23/09/2019 07:46
《日出而作》美股走低道指續跌１５９點，美匯指數微升，英鎊回軟
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９３５．０７ 跌 １５９．７２點╱０．５９％
標普５００ ２９９２．０３ 跌 １４．７６點╱０．４９％
納斯達克 ７８２３．５５ 跌 ７８．２４點╱０．９９％
倫敦富時１００ ７３４４．９２ 跌 １１．５０點╱０．１６％
法蘭克福ＤＡＸ １２４６８．０１ 升 １０．３１點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６９０．７８ 升 ３１．７１點╱０．５６％
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