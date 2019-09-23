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即市新聞

23/09/2019 07:46

《日出而作》美股走低道指續跌１５９點，美匯指數微升，英鎊回軟

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６９３５．０７　跌　１５９．７２點╱０．５９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９９２．０３　跌　　１４．７６點╱０．４９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８２３．５５　跌　　７８．２４點╱０．９９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３４４．９２　跌　　１１．５０點╱０．１６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４６８．０１　升　　１０．３１點╱０．０８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６９０．７８　升　　３１．７１點╱０．５６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０７．７２，歐元兌美元１．１０２２

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