《異動股》五龍系急瀉，五龍電動車挫３１％，主席曹忠遭申請破產

《經濟通通訊社２３日專訊》五龍電動車（新）（００７２９）現價瀉３０﹒６７％，報０

﹒２６元，盤中低見０﹒２５５元，穿廿天線（約０﹒２５２元）、十天線（約０﹒２６４元）

及百天線（約０﹒３２３元）；成交約２２４萬股，涉資６０萬元。

五龍動力（００３７８）及五龍電動車分別公布，根據公開資料及經主席兼執行董事曹忠確

認，

Ｌｉ Ｋａ Ｓｈｉｎｇ （Ｃａｎａｄａ） Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ已對曹忠提出破產呈請。

李嘉誠基金會回應傳媒查詢時稱，基金會基於曹忠無力償還擔保款項本金及利息，截至今年７月

欠款共逾１１﹒１９億元，故入稟法庭申請其破產。

基金會指，該會主要專注於支持教育及醫療項目；至今李嘉誠已捐出總款逾２５０億元，項

目遍及全球２７個國家及地區，其中約８０％項目在大中華地區。基金會為公益而立，對於投資

上述債券之應得款項被長期拖欠，經多次交涉無效，惟有向債券擔保人追討，訴諸法律行動。

現時，恆生指數報２６４２５，跌９點或跌０﹒０４％，主板成交５４﹒９８億元。國企指

數報１０３５３，跌２２點或跌０﹒２１％。

上證綜合指數報２９７９，跌２７點或跌０﹒９０％，成交１４４﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報９７５２，跌１２８點或跌１﹒３０％，成交２６６﹒４２億元人民幣。



表列五龍系股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五龍電動車（新）（００７２９） ０﹒２６０元 跌３０﹒６７％

五龍電動車（舊）（０２９４９） ０﹒２８０元 跌２４﹒３２％

五龍動力 （００３７８） ０﹒０４７元 跌３１﹒８８％

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（ｊｔ）

