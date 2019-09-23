  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2019 10:30

《異動股》港交所未放棄併購計劃，現挫近２％，創八個月新低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）現價跌１﹒７４％，報２２６﹒２元；
成交約２８６萬股，涉資６﹒４８億元。
　　港交所近日走勢向下，今日盤中低見２２５元，創逾８個月新低。
　　港交所早前提出併購倫敦證券交易所集團（ＬＳＥ），遭對方董事會迅速回絕。行政總裁李
小加出席內地論壇時稱理解其反應，因倫交所與金融數據服務商Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ合併計劃在
先，形容是「人家訂婚在前，我們提婚在後」，但會繼續努力游說。
　　現時，恆生指數報２６３４８，跌８７點或跌０﹒３３％，主板成交２２３﹒７４億元。國
企指數報１０３３１，跌４４點或跌０﹒４３％。
　　上證綜合指數報２９７５，跌３１點或跌１﹒０３％，成交８０３﹒８７億元人民幣。
　　深成指報９７６５，跌１１５點或跌１﹒１７％，成交１３３０﹒１５億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒２５元　　　升０﹒４２％
　　港交所　（００３８８）　　２２６﹒２０元　　　跌１﹒７４％
　　騰訊控股（００７００）　　３３７﹒６０元　　　無升跌
　　友邦保險（０１２９９）　　　７５﹒１０元　　　跌０﹒４６％
　　中國移動（００９４１）　　　６５﹒１５元　　　升０﹒８５％
　　建設銀行（００９３９）　　　　５﹒９７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態23/09/2019
美增兵中東 伊朗揚言反擊入侵者
生財有道20/09/2019
【嚟緊炒D乜】大家樂近期股價跌幅過大 21元水平4厘息趁低吸
生財有道20/09/2019
【地皮截標】啟德商業地重推反應遜收5標書 估值最高逾86億
FOCUS20/09/2019
【FOCUS】「採購牌」效果難料 減息難北京「換藥」
生財有道20/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中銀香港可繼續持有
樓市「胡」言20/09/2019
《收回土地條例》先反對後贊成 敏感時刻能做嗎？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金