《異動股》港交所未放棄併購計劃，現挫近２％，創八個月新低

《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）現價跌１﹒７４％，報２２６﹒２元；

成交約２８６萬股，涉資６﹒４８億元。

港交所近日走勢向下，今日盤中低見２２５元，創逾８個月新低。

港交所早前提出併購倫敦證券交易所集團（ＬＳＥ），遭對方董事會迅速回絕。行政總裁李

小加出席內地論壇時稱理解其反應，因倫交所與金融數據服務商Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ合併計劃在

先，形容是「人家訂婚在前，我們提婚在後」，但會繼續努力游說。

現時，恆生指數報２６３４８，跌８７點或跌０﹒３３％，主板成交２２３﹒７４億元。國

企指數報１０３３１，跌４４點或跌０﹒４３％。

上證綜合指數報２９７５，跌３１點或跌１﹒０３％，成交８０３﹒８７億元人民幣。

深成指報９７６５，跌１１５點或跌１﹒１７％，成交１３３０﹒１５億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒２５元 升０﹒４２％

港交所 （００３８８） ２２６﹒２０元 跌１﹒７４％

騰訊控股（００７００） ３３７﹒６０元 無升跌

友邦保險（０１２９９） ７５﹒１０元 跌０﹒４６％

中國移動（００９４１） ６５﹒１５元 升０﹒８５％

建設銀行（００９３９） ５﹒９７元 無升跌

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（ｙｋ）

