《異動股》小米挫近４％失多條主要平均線，市場對新手機反應一般

《經濟通通訊社２５日專訊》小米集團（０１８１０）現價跌３﹒７６％，報８﹒９７元，

盤中低見８﹒９２元，跌穿１０天（９﹒２３元）、２０天（９﹒０４元）及５０天線

（８﹒９９元）；成交約２８０８萬股，涉資２﹒５４億。

小米上日（２４日）舉行５Ｇ新產品發布會，推出４款新品，分別是小米ＭＩＸ

Ａｌｐｈａ、小米９ Ｐｒｏ ５Ｇ、ＭＩＵＩ １１及小米全面屏電視Ｐｒｏ，其中小米

ＭＩＸ Ａｌｐｈａ，售價接近２萬元人民幣。不過，有分析指，由於售價過高，對其新機出貨

量並不寄予厚望。

現時，恆生指數報２５９５３點，跌３２７點或跌１﹒２５％，主板成交２００﹒１６億元

。國企指數報１０１５９，跌１１２點或跌１﹒０９％。

上證綜指報２９６２點，跌２３點或跌０﹒７８％，成交７３４﹒２６億元人民幣。

深成指報９６７４點，跌１３６點或跌１﹒３９％，成交１２１８﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學（０２３８２） １１４﹒５０元 跌１﹒４６％

丘鈦科技（０１４７８） ８﹒５４元 跌４﹒０４％

富智康 （０２０３８） ０﹒９６元 無升跌

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒７５元 跌３﹒４７％

高偉電子（０１４１５） １﹒２２元 跌１﹒６１％

通達集團（００６９８） ０﹒５７元 跌８﹒０６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

