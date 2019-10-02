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即市新聞

02/10/2019 10:57

【華為風波】加邊境官員誤將孟晚舟手機密碼交予警方，強調非騙局

　　《經濟通通訊社２日專訊》加拿大卑詩省法庭處理孟晚舟引渡案，孟晚舟一方要求提出終
止聆訊，及要求加拿大政府公開更多文件的申請，本周繼續。
　　代表加拿大政府的控方周二（１日）繼續陳詞，期間就沒收孟晚舟所攜帶電子設備的事宜作
出解釋。控方表示，加拿大邊境服務局（ＣＢＳＡ）官員沒收了孟晚舟的蘋果ｉＰｈｏｎｅ　７
　Ｐｌｕｓ手機、ｉＰａｄ、ＭａｃＢｏｏｋ電腦、華為Ｍａｔｅ　２０　Ｐｒｏ手機以及一支
記憶棒，並在一張紙上寫下了有關設備的密碼。當孟晚舟被拘捕後，ＣＢＳＡ官員將該張紙交給
了皇家騎警，但後來才意識到他們犯了錯，有邊境官員向警方發電郵表示，警方不能使用該等密
碼登入該等設備，也不能與其他執法機構共享。
　　辯方指控加拿大方面在為美國收集證據，包括其電子設備的密碼，控方強調ＣＢＳＡ的行為
只是一個錯誤（ｅｒｒｏｒ）而非一場有意實施的騙局（ｓｈａｍ）。控方補充，加國警方沒有
使用過有關密碼，但由於該等密碼已作為證據，被輸入到法院的記錄中，所以無法退回密碼。法
官則質疑控方說法只是為了補救案發當日所作出的「失誤」，以防辯方提出有關質疑。

＊孟晚舟首接受媒體訪問，祝賀國慶＊

　　孟晚舟當日離開加拿大住所前往法庭時接受內地媒體報道，祝賀中國國慶七十周年，她稱希
望祖國能繼續強大，無論人身在何處，心永遠與祖國在一起。這是孟晚舟自被捕後首次公開講話

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