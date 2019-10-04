《缸邊麗評－熊麗萍》大市續看「人為」及「政策」

《缸邊麗評》內地股市休市（下周二（８日）復市），但近日港股走勢亦未有明顯受外圍拖

累，今早（４日）恆指高開後下跌；過去三個交易日恆指最低曾回落至２５７７８點，但每個易

日收市均能重上２６０００點以上，顯示投資者短期亦非看得太淡，恆指在２５５００至２６５

００水平作整固。

筆者對近期大市走勢的預測已感到睏倦。事實上，影響近月港股表現的主要因素，基本上沒

有改變，主要仍環繞在中美貿易談判、本地社會示威活動、美國減息，以及經濟數據欠佳等。然

而，這些事件的不斷發酵，加上當中涉及不少「人為」及「政策」因素，令大市又進一步與基本

面，甚或技術分析脫節，因此，筆者在對大市走勢作預測時，也愈感無力及無奈。



＊端視中美貿談＊



在中美貿易問題上，特朗普的「善變」言論，令投資者加添困擾，世界貿易組織裁定美國對

７５億美元歐洲貨品加徵關稅，令市場更加憂慮環球經濟受貿易戰影響。另一方面，特朗普面臨

彈劾調查，這又會否令特朗普希望轉移視線，令本月中美貿易談判轉為強硬；但這些均是「人為

」因素，令即時市況波動，卻又難以預測及判斷對大市的最終影響。



＊示威活動發展＊



本地示威活動的發展結局如何，目前仍無法掌握，昨午（３日）市場一度因為有指政府擬頒

布「禁蒙面法」，港股由跌轉升；但本港政治社會問題仍在繼續發酵，政策出台或會對港股短線

造成相當波動及不明朗。



＊選內地消費股＊



由於１０月份陸續公布第三季經濟數據，而內地經濟數據欠佳，或會有更多刺激經濟政策出

台；因此，大市亦間竭性受刺激經濟政策帶動造好。而中美貿易代表下周會面後的言論更是關鍵

，令大市亦顯得飄忽不定。筆者早前預期９月恆指有望反彈至接近２８０００點，只惜在

２７４００點已見阻力，並將９月份上半月的升幅完全蒸發。雖然目前大市面對上述各項「舊有

因素」，但卻可能出現不同的「人為」及「政策」干擾；因此，筆者仍只會繼續摸著石頭過河，

跟著上述各項事件的發展，並將焦點放在揀股身上。內地消費股仍是較佳選擇。

《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》

