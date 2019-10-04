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即市新聞

04/10/2019 17:16

《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅回升，留意產品敏感度

　　《窩輪匯智》上周提到黃金周前後的窩輪攻略，可留意引伸波幅於本周的變化再謀後動。結
果本周恆指波幅指數於周五（４日）顯著回升重上２１％水平之上，為過去一個月新高，與指數
表現暫呈「鏡面」走勢。
　　投資者手持窩輪須留意引伸波幅變化，若持有的是較短期及價外的產品，對引伸波幅短期的
變化會變得較為敏感，若引伸進一步向上則會發揮較大利好作用，相反若引伸波幅回落的話，則
會對輪價有較大的利淡作用。而若減少對引伸波幅變化的影響，則可以年期較長及貼價甚至價內
的產品，其敏感度相對較低。
　　展望下周中美將展開貿易談判，短線或許有較多不確定因素，投資者不但要留意引伸波幅的
變化，亦可參考對沖的準備以保障手持倉位。市場上的恆指認沽證選擇不少，以行使價於
２５３８８點的貼價證為例，年底到期實際槓桿超過１３倍。
　　除了淡倉之選，黃金亦被視為避險的工具之一，可留意相關的ＥＴＦ如ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ
（０２８４０）及其認購證選擇。根據官方網站，該ＥＴＦ旨在向投資者提供一種既可參與黃金
市場而無須交收實物黃金、同時能於受監管證券交易所以證券交易方式買賣黃金的方法。有別於
實金、保證金黃金等交易，透過ＥＴＦ追蹤黃金表現的買賣及門檻都較低。
　　若想以槓桿式作買賣，市場上２８４０的窩輪選擇不少，近日較多資金留意及坐倉的產品，
貼價選擇，行使價於１，１４８元，距離現價３％，５００兌１選擇，價格低於０﹒２５元，能
提供６倍槓桿。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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