《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅回升，留意產品敏感度

《窩輪匯智》上周提到黃金周前後的窩輪攻略，可留意引伸波幅於本周的變化再謀後動。結

果本周恆指波幅指數於周五（４日）顯著回升重上２１％水平之上，為過去一個月新高，與指數

表現暫呈「鏡面」走勢。

投資者手持窩輪須留意引伸波幅變化，若持有的是較短期及價外的產品，對引伸波幅短期的

變化會變得較為敏感，若引伸進一步向上則會發揮較大利好作用，相反若引伸波幅回落的話，則

會對輪價有較大的利淡作用。而若減少對引伸波幅變化的影響，則可以年期較長及貼價甚至價內

的產品，其敏感度相對較低。

展望下周中美將展開貿易談判，短線或許有較多不確定因素，投資者不但要留意引伸波幅的

變化，亦可參考對沖的準備以保障手持倉位。市場上的恆指認沽證選擇不少，以行使價於

２５３８８點的貼價證為例，年底到期實際槓桿超過１３倍。

除了淡倉之選，黃金亦被視為避險的工具之一，可留意相關的ＥＴＦ如ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ

（０２８４０）及其認購證選擇。根據官方網站，該ＥＴＦ旨在向投資者提供一種既可參與黃金

市場而無須交收實物黃金、同時能於受監管證券交易所以證券交易方式買賣黃金的方法。有別於

實金、保證金黃金等交易，透過ＥＴＦ追蹤黃金表現的買賣及門檻都較低。

若想以槓桿式作買賣，市場上２８４０的窩輪選擇不少，近日較多資金留意及坐倉的產品，

貼價選擇，行使價於１，１４８元，距離現價３％，５００兌１選擇，價格低於０﹒２５元，能

提供６倍槓桿。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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